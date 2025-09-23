Arvind Dharmapuri: కర్ణాటలో జరిగే అవినీతిలో ఇక్కడి కాంగ్రెస్ నేతలు వాటాలు పొందారు
Highlights
Almatti Dam Height Increase Controversy MP Arvind's Sensational Allegations on Karnataka Corruption
Arvind Dharmapuri: నిజామాబాద్ బీజేపీ ఎంపీ అరవింద్ ఆల్మట్టి డ్యాంపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కర్ణాటకలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆల్మట్టి డ్యాం ఎత్తు పెంచుతామని చెబుతున్నప్పటికీ, తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నేతలు మాత్రం ఈ విషయంపై ఎందుకు స్పందించడం లేదని ఆయన ప్రశ్నించారు.
ఈ మౌనం వెనుక కుట్ర ఉందని ఆరోపించిన ఎంపీ అరవింద్, కర్ణాటకలో జరుగుతున్న అవినీతిలో ఇక్కడి కాంగ్రెస్ నేతలకు వాటాలు ఉన్నాయని తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. అందుకే తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నేతలు మౌనంగా ఉన్నారని ఆయన అన్నారు. ఈ విషయంలో తెలంగాణ ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాల్సిన బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీపై ఉందని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.
Next Story