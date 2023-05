AC Facts: ఏసీలు తెలుపు రంగులోనే ఎందుకు ఉంటాయో తెలుసా? అసలు కారణం అదేనంట..!

Why is the Color of AC Only White: వేసవిలో ఎయిర్ కండిషనర్లు, కూలర్‌లను ఉపయోగించడం భారతదేశంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో సాధారణంగా కనిపిస్తుంది. ఆధునిక సాంకేతిక అభివృద్ధితో, చౌకగా, విద్యుత్తు ఆదా చేసే అనేక రకాల ACలు మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏసీ కొనుగోలుపై ప్రజల్లో ఆసక్తి పెరిగింది. ఎయిర్ కండిషనర్లు రెండు ప్రధాన రకాలుగా అందుబాటులో ఉన్నాయి: స్ప్లిట్ AC, విండో ACలు. అయితే ఎయిర్ కండీషనర్ ఎప్పుడూ తెలుపు రంగులో ఎందుకు వస్తుందో మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచిస్తున్నారా? దీని వెనుక కారణం చాలా తక్కువ మందికి మాత్రమే తెలుసు.

స్ప్లిట్ AC అవుట్‌డోర్ యూనిట్ తెల్లగా ఎందుకు ఉంటుందో తెలుసా?

విండో ఎయిర్ కండీషనర్ ఒకే యూనిట్‌ని కలిగి ఉంటుంది. ఇది విండోలో ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంటుంది. యూనిట్ ప్రొజెక్టింగ్ భాగం, ఆరు బయట ఉంటుంది. తద్వారా ఇది పర్యావరణంతో బాగా కలిసిపోతుంది. అయితే, స్ప్లిట్ ఎయిర్ కండీషనర్‌లలో గది లోపల ఇన్‌స్టాల్ చేసిన ఇండోర్ యూనిట్, బయట ఇన్‌స్టాల్ చేసిన అవుట్‌డోర్ యూనిట్ రెండు వేర్వేరు యూనిట్లు. సాధారణంగా, AC అవుట్‌డోర్ యూనిట్ రంగు తెల్లగా ఉంటుంది. అయితే ఇండోర్ యూనిట్ రంగు భిన్నంగా ఉండవచ్చు.

తెలుపు రంగు మాత్రమే ఎందుకు?

తెలుపు రంగు సూర్యరశ్మిని గరిష్టంగా ప్రతిబింబిస్తుంది. తద్వారా ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. తెలుపు రంగు లేదా లేత రంగు సూర్యకాంతి లేదా వేడిని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ సందర్భంలో, వేడి శోషణ తక్కువగా ఉంటుంది. AC యూనిట్ తక్కువ వేడిని పొందుతుంది.

తెలుపు రంగు రంగు బయట ఉన్న విభాగాన్ని మాత్రమే ప్రభావితం చేస్తుంది. కంప్రెసర్, కండెన్సర్, ఆవిరిపోరేటర్ వంటి అంతర్గత భాగాల వేడిపై ఇది ప్రభావం చూపదు.



నీడలో ఏసీ యూనిట్లను అమర్చినప్పుడు, అవి చల్లబరచడానికి తక్కువ పని చేయాల్సి ఉంటుంది. నీడలో ఉండటం వలన, యూనిట్ ప్రత్యక్ష సూర్యకాంతికి గురికాదు. కనుక ఇది బాగా చల్లబరుస్తుంది. తక్కువగా పనిచేస్తుంది. ఫలితంగా, ఇది మరింత చల్లదనాన్ని అందిస్తుంది. తద్వారా మీకు విద్యుత్ బిల్లులను ఆదా చేస్తుంది.