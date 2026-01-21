Washing Machine: సరికొత్త వాషింగ్ మెషిన్.. నీరు, డిటర్జెంట్ లేకుండానే బట్టలు ఉతికేస్తుంది..!
Waterless Washing Machine: నీరు మరియు డిటర్జెంట్ లేకుండానే బట్టలను శుభ్రం చేసే వర్ల్పూల్ ఎక్స్పర్ట్ కేర్ వాషింగ్ మెషిన్ లాంచ్. ఓజోన్ ఫ్రెష్ ఎయిర్ టెక్నాలజీ, ధర మరియు ఇతర ఫీచర్ల పూర్తి సమాచారం.
Waterless Washing Machine: గృహోపకరణాల రంగంలో అగ్రగామి సంస్థ 'వర్ల్పూల్' (Whirlpool) భారత మార్కెట్లో సరికొత్త సాంకేతిక విప్లవానికి తెరలేపింది. నీరు లేదా డిటర్జెంట్ అవసరం లేకుండానే బట్టలను తాజాగా మార్చే సరికొత్త ఫ్రంట్ లోడ్ ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మెషిన్ను విడుదల చేసింది. 'Whirlpool Expert Care' పేరుతో వచ్చిన ఈ మోడల్ ఇప్పుడు గృహిణులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తోంది.
సాధారణంగా కొద్దిసేపు ధరించిన బట్టలను మళ్లీ ఉతకడం వల్ల బట్టలు పాడవుతాయని చాలామంది భావిస్తారు. ఇలాంటి వారి కోసం వర్ల్పూల్ **'Ozone Fresh Air Technology'**ను ప్రవేశపెట్టింది:
పనిచేసే విధానం: ఈ మెషిన్లో ఉండే 'ఓజోనైజర్' గాలిలోని ఆక్సిజన్ను ఓజోన్గా మార్చి డ్రమ్లోకి విడుదల చేస్తుంది.
ప్రయోజనం: ఈ ఓజోన్ గాలి బట్టలపై ఉన్న దుర్వాసనను తొలగించడమే కాకుండా బ్యాక్టీరియాను నాశనం చేస్తుంది. దీనివల్ల బట్టలు ఉతకకపోయినా కొత్తవాటిలా తాజాగా మారుతాయి.
సేఫ్టీ: డ్రై-క్లీన్ ఫాబ్రిక్స్పై ఈ టెక్నాలజీని పరీక్షించగా, రంగు మారడం లేదా దుస్తులు కుంచించుకుపోవడం వంటివి జరగలేదని కంపెనీ ధృవీకరించింది.
అత్యాధునిక ఫీచర్లు: ఈ మెషిన్లో ఓజోన్ టెక్నాలజీతో పాటు మరిన్ని హై-టెక్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి:
6th Sense Technology: బట్టల బరువును బట్టి డ్రమ్ కదలికలను సర్దుబాటు చేస్తుంది.
Steam Wash: ఆవిరితో బట్టలను లోతుగా శుభ్రం చేస్తుంది.
Zero Pressure Fill: తక్కువ నీటి పీడనం ఉన్నప్పుడు కూడా మెషిన్ సజావుగా పనిచేస్తుంది.
స్పీడ్: ఇందులో 1400 RPM స్పిన్ స్పీడ్ మరియు 330 మిమీ వెడల్పు గల డ్రమ్ ఓపెనింగ్ ఉంటుంది.
ధర మరియు వారంటీ వివరాలు:
ప్రారంభ ధర: 7 కిలోల సామర్థ్యం గల వేరియంట్ ధర రూ. 24,500 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
లభ్యత: ఆన్లైన్ మరియు ఆఫ్లైన్ స్టోర్లలో అందుబాటులో ఉంది.
వారంటీ: ఈ ప్రొడక్ట్పై 5 ఏళ్ల వారంటీతో పాటు, మోటార్పై ఏకంగా 10 ఏళ్ల వారంటీని కంపెనీ ఇస్తోంది.
పర్యావరణ హితంగా, నీరు మరియు సమయాన్ని ఆదా చేసే ఈ సరికొత్త వాషింగ్ మెషిన్ భారత వినియోగదారుల ఆధునిక అవసరాలకు సరైన పరిష్కారంగా నిలవనుంది.