AI వల్ల ఏ ఉద్యోగాలు ప్రమాదంలో ఉన్నాయి? ఆంత్రోపిక్ నివేదికలో ఆసక్తికర విషయాలు!
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) వల్ల ఏ ఉద్యోగాలకు ముప్పు పొంచి ఉంది? ప్రముఖ AI సంస్థ ఆంత్రోపిక్ రూపొందించిన 'ఎక్స్పోజర్ ఇండెక్స్' నివేదికలోని ఆసక్తికర విషయాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకోండి. సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ల నుంచి మాన్యువల్ లేబర్ వరకు AI ప్రభావం ఎలా ఉండబోతుందో ఈ కథనంలో చూడండి.
ప్రపంచ గమనాన్ని కృత్రిమ మేధస్సు (AI) వేగంగా మార్చేస్తోంది. భవిష్యత్తులో AI వల్ల అనేక ఉద్యోగాలు కనుమరుగవుతాయని ఒకవైపు ఆందోళన వ్యక్తం అవుతుంటే, మరోవైపు ప్రముఖ AI సంస్థ 'ఆంత్రోపిక్' దీనిపై ఒక లోతైన విశ్లేషణతో కూడిన నివేదికను విడుదల చేసింది. ఏయే రంగాలపై AI ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండబోతుందో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఆంత్రోపిక్ ఆర్థికవేత్తలు మాగ్జిమ్ మైసెన్కోఫ్, పీటర్ మెక్క్రోరీ కలిసి 'ఎక్స్పోజర్ ఇండెక్స్' (Exposure Index) అనే వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేశారు. ఇది కేవలం ఉద్యోగం పేరును బట్టి కాకుండా, ఆ ఉద్యోగంలో చేసే ప్రతి చిన్న పనిని విశ్లేషిస్తుంది. ఒక ఉద్యోగి చేసే పనుల్లో ఎక్కువ శాతం పనులను AI సాధనాలు చేయగలిగితే, ఆ ఉద్యోగానికి AI ముప్పు ఎక్కువగా ఉన్నట్లు పరిగణిస్తారు. గతంలో ఉన్న అంచనాల కంటే ఈ 'టాస్క్-బేస్డ్' విశ్లేషణ అత్యంత కచ్చితమైన ఫలితాలను ఇస్తుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
అత్యధిక ముప్పు ఉన్న రంగాలు ఇవే:
టెక్నాలజీ, డాక్యుమెంటేషన్ ఆధారిత ఉద్యోగాలపై AI ప్రభావం తీవ్రంగా ఉండనుంది.
* AI ఇప్పుడు సొంతంగా కోడింగ్ రాయడం, లోపాలను సరిదిద్దడం వంటి పనులు చేయగలుగుతోంది.
* నిర్మాణాత్మకమైన డేటాను నిర్వహించే ఉద్యోగాలకు AI ప్రత్యామ్నాయంగా మారుతోంది.
* చాట్బాట్లు, వాయిస్ అసిస్టెంట్లు ఈ విభాగంలో మానవ అవసరాన్ని తగ్గిస్తున్నాయి.
సురక్షితంగా ఉండే ఉద్యోగాలు ఇవే..
శారీరక శ్రమ, ప్రత్యక్షంగా మనుషుల అవసరం ఉండే ఉద్యోగాలపై AI ప్రభావం ఇప్పట్లో ఉండదని ఈ నివేదిక స్పష్టం చేసింది. కుక్స్ (వంటవారు), లైఫ్గార్డ్లు, డిష్వాషర్లు వంటి వృత్తులు ప్రస్తుతం సురక్షితం అని చెబుతున్నారు. వాస్తవ ప్రపంచంలో అనుభవం, తక్షణ నిర్ణయాధికారం, శారీరక కదలికలు అవసరమయ్యే పనులను AI పూర్తిగా భర్తీ చేయలేదని చెప్పారు.
ఈ నివేదిక ప్రకారం, ఇప్పుడే పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగ నష్టాలు సంభవించే సంకేతాలు లేవు. అయితే కొన్ని మార్పులు మాత్రం కనిపిస్తున్నాయని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. 22 నుంచి 25 ఏళ్ల వయస్సు గల యువకులకు 'ఎంట్రీ లెవల్' ఉద్యోగాలు లభించడం కొంచెం మందగించింది. కంపెనీలు జూనియర్ లెవల్ పనుల కోసం మనుషుల కంటే AI సాధనాల వైపు మొగ్గు చూపుతుండటమే దీనికి కారణం కావచ్చని అంటున్నారు. నిరుద్యోగ రేటులో ఇప్పుడే భారీ మార్పులు లేకపోయినా, భవిష్యత్తులో ఉద్యోగ మార్కెట్ స్వరూపం క్రమంగా మారడం ఖాయమని తెలుస్తోంది.