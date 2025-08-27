Vivo Y500: వావ్.. అదిరిపోయింది.. వివో నుంచి సూపర్ స్మార్ట్ఫోన్..!
Vivo Y500: వివో రాబోయే ఫోన్ - వివో Y500 గురించి చాలా చర్చ జరుగుతోంది. ఈ ఫోన్ సెప్టెంబర్ 1న చైనాలో లాంచ్ కానుంది. ఈ ఫోన్ 8200mAh బ్యాటరీ, IP69+/IP69/IP68 వాటర్ఫ్రూఫింగ్ రేటింగ్తో వస్తుందని కంపెనీ ధృవీకరించింది. వినియోగదారులు ఈ ఫోన్ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇంతలో ఈ ఫోన్ చైనా టెలికాం ఉత్పత్తి లైబ్రరీలో జాబితా చేశారు. ఇది వినియోగదారుల ఉత్సాహాన్ని పెంచింది. ఈ జాబితా నుండి, వివో Y500 అన్ని ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్ల గురించి సమాచారం లాంచ్కు ముందే బయటకు వచ్చింది.
Vivo Y500 Specifications
చైనా టెలికాం లిస్టింగ్ ప్రకారం, ఈ ఫోన్ మోడల్ నంబర్ V2506A. ఫోన్ కొలతలు 163.10 x 75.90 x 8.23mm, బరువు 213 గ్రాములు. లిస్టింగ్ ప్రకారం, కంపెనీ ఫోన్లో 2392 x 1080 పిక్సెల్ రిజల్యూషన్తో 6.77-అంగుళాల ఫుల్ HD + AMOLED డిస్ప్లేను అందించబోతోంది. లిస్టింగ్లో ఫోన్ రిఫ్రెష్ రేట్ గురించి ఎటువంటి సమాచారం అందించలేదు, కానీ ఇది 120Hz ఉండవచ్చని టెక్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ఫోటోగ్రఫీ కోసం, కంపెనీ ఈ ఫోన్లో రింగ్ ఫ్లాష్ లైట్తో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా, 2-మెగాపిక్సెల్ సెకండరీ కెమెరాను అందించబోతోంది. అదే సమయంలో సెల్ఫీ కోసం మీరు ఈ ఫోన్లో 8-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను చూడగలరు. ఫోన్ 12GB RAM+ 512GB వరకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఆప్షన్లో వస్తుంది. ప్రాసెసర్గా, కంపెనీ దానిలో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300 చిప్సెట్ను ఇవ్వబోతోంది.
ఈ ఫోన్ 8200mAh బ్యాటరీతో వస్తుందని కంపెనీ ఇప్పటికే ధృవీకరించింది, ఇది 90 వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ ఫోన్ కు IP69+/IP69/IP68 వాటర్ ప్రూఫింగ్ రేటింగ్ ను కంపెనీ ఇవ్వనుంది. వీటితో పాటు, మీరు ఫోన్ లో NFC, ఇన్-స్క్రీన్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ను కూడా చూడవచ్చు. ఈ ఫోన్ గ్లేసియర్ బ్లూ, బసాల్ట్ బ్లాక్, డ్రాగన్ క్రిస్టల్ పర్పుల్ అనే మూడు కలర్ ఆప్షన్లలో వస్తుంది.