Vivo Y500: 8200mAh బ్యాటరీ.. మార్కెట్లో వివో సరికొత్త స్మార్ట్ఫోన్..!
Vivo Y500: వివో తన కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ - వివో వై500 లాంచ్ తేదీని ధృవీకరించింది. ఈ వివో ఫోన్ సెప్టెంబర్ 1న లాంచ్ అవుతుంది. ఇది మొదట చైనాలో లాంచ్ అవుతుంది. ఈ ఫోన్ బ్యాటరీ 8200mAh అని కంపెనీ వెల్లడించింది. కంపెనీ ప్రకారం, ఇది వివో అత్యంత మన్నికైన బ్యాటరీ. వివో వై500 స్మార్ట్ఫోన్ IP69+, IP69 , IP68 వాటర్ప్రూఫ్ రేటింగ్లతో వస్తుందని వివో కూడా తెలిపింది, ఇది ఏ వివో ఫోన్లోనైనా అందించే అత్యంత శక్తివంతమైన వాటర్ప్రూఫింగ్.
కంపెనీ యొక్క ఈ ఫోన్ SGS గోల్డ్ లేబుల్ 5-స్టార్ డ్రాప్ మరియు ఇంపాక్ట్ రెసిస్టెన్స్ సర్టిఫికేషన్తో వస్తుంది. కంపెనీ షేర్ చేసిన టీజర్ ప్రకారం, ఈ ఫోన్ బ్లూ, బ్లాక్ మరియు వైలెట్ కలర్ ఆప్షన్లలో పంచ్-హోల్ స్క్రీన్, రింగ్ ఫ్లాష్ లైట్తో డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్తో వస్తుంది.
టిప్స్టర్ డిజిటల్ చాట్ స్టేషన్ ప్రకారం, కంపెనీ Vivo Y500 స్మార్ట్ఫోన్లో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300 ప్రాసెసర్ను ప్రాసెసర్గా అందించబోతోంది. ఫోన్ పూర్తి HD + డిస్ప్లేతో వస్తుంది. ఈ OLED డిస్ప్లే 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఫోన్లో ఫోటోగ్రఫీ కోసం, కంపెనీ 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో సెకండరీ కెమెరాను అందించబోతోంది. అదే సమయంలో, సెల్ఫీ కోసం, మీరు దానిలో 8-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను చూస్తారు. రాబోయే రోజుల్లో ఈ ఫోన్ గురించి కంపెనీ మరింత సమాచారాన్ని పంచుకుంటుందని భావిస్తున్నారు.
వివో తన కొత్త ఫోన్ - Vivo T4 Proను ఆగస్టు 26న భారతదేశంలో విడుదల చేయబోతోంది. టీజర్ ప్రకారం, ఈ వివో ఫోన్ ధర రూ. 25 వేల నుండి రూ. 30 వేల మధ్య ఉండవచ్చు. ఫోన్ మైక్రోసైట్ ఫ్లిప్కార్ట్లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం అవుతుంది. ప్రమోషనల్ టీజర్ ప్రకారం, కంపెనీ ఈ ఫోన్ను బ్లూ, గోల్డ్ కలర్ ఆప్షన్లలో లాంచ్ చేయబోతోంది. మీరు ఫోన్లో వర్టికల్ పిల్ షేప్ కెమెరా మాడ్యూల్ను చూస్తారు.
దీనిలో మీరు 50-మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్తో పాటు 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాను చూస్తారు. దీనితో పాటు, కంపెనీ దీనిలో మూడవ సెన్సార్ను కూడా అందించవచ్చు. ఫోన్లో సెల్ఫీల కోసం 32-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది. ఫోన్లో క్వాడ్-కర్వ్డ్ AMOLED డిస్ప్లే ఉంటుంది, ఇది 6.78 అంగుళాల పరిమాణంలో ఉంటుంది. ఫోన్ 6500mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది.