Vivo X300 Series అదిరిపోయే ఆఫర్: వివో X300 సిరీస్పై రూ. 10,000 వరకు డిస్కౌంట్.. కెమెరా ప్రేమికులకు పండగే!
వివో X300 సిరీస్పై అమెజాన్ సేల్లో భారీ తగ్గింపు! X300 ప్రోపై రూ. 10,000 మరియు X300పై రూ. 7,500 డిస్కౌంట్. 200MP కెమెరా ఫోన్ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో తనదైన ముద్ర వేసిన వివో, ఇటీవల లాంచ్ చేసిన Vivo X300 మరియు Vivo X300 Pro మోడల్స్పై అమెజాన్ రిపబ్లిక్ డే సేల్లో భారీ ధర తగ్గింపును అందిస్తోంది. కేవలం ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ మాత్రమే కాకుండా, నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ (EMI) ఆప్షన్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
Vivo X300: ధర మరియు ఆఫర్
లాంచ్ ధర: రూ. 76,000
సేల్ డిస్కౌంట్: రూ. 7,500
ఆఫర్ ధర: కేవలం రూ. 68,498 కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.
ఎక్కడ దొరుకుతుంది: ఈ డీల్ కేవలం అమెజాన్ (Amazon) లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది.
Vivo X300 Pro: ప్రీమియం డీల్
లాంచ్ ధర: రూ. 1,09,999
సేల్ డిస్కౌంట్: రూ. 10,000 (ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్)
ఆఫర్ ధర: కేవలం రూ. 99,998.
ప్రీమియం ఫీచర్లు కోరుకునే వారికి, లక్ష రూపాయల లోపు ఈ ఫోన్ దొరకడం ఒక గొప్ప డీల్ అని చెప్పవచ్చు.
వివో X300 ప్రో ఎందుకు ప్రత్యేకమంటే?
1. మాస్టర్ ఫోటోగ్రఫీ కెమెరా: ఈ ఫోన్లో 200MP మెయిన్ కెమెరా ఉంది. దీనికి తోడు 50MP టెలిఫోటో మరియు 50MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్లు ఉన్నాయి. సెల్ఫీల కోసం కూడా 50MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఇచ్చారు. ఎలాంటి వెలుతురులోనైనా ప్రొఫెషనల్ ఫోటోలు తీసుకోవచ్చు.
2. పవర్ఫుల్ పెర్ఫార్మెన్స్: ఇందులో లేటెస్ట్ MediaTek Dimensity 9500 ప్రాసెసర్ ఉంది. గేమింగ్ మరియు మల్టీటాస్కింగ్ చాలా స్మూత్గా సాగుతాయి. ఇది లేటెస్ట్ Android 16 తో వస్తుంది.
3. అదిరిపోయే డిస్ప్లే: 6.78 ఇంచుల AMOLED డిస్ప్లే మరియు దీనికి రక్షణగా Armor Glass ఉంది. విజువల్స్ చాలా షార్ప్గా, కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తాయి.
4. భారీ బ్యాటరీ - సూపర్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్: 6,510mAh భారీ బ్యాటరీని ఇచ్చారు. దీనిని ఛార్జ్ చేయడానికి 90W వైర్డ్ ఛార్జింగ్ మరియు 40W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం ఉంది.
ఏది కొనడం బెటర్?
మీరు ప్రొఫెషనల్ లెవల్ కెమెరా మరియు అదిరిపోయే పవర్ కోరుకుంటే Vivo X300 Pro బెస్ట్ ఛాయిస్. ఒకవేళ బడ్జెట్ కొంచెం తక్కువగా ఉండి, మంచి కెమెరా ఫోన్ కావాలనుకుంటే Vivo X300 మోడల్ తీసుకోవచ్చు.