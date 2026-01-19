Vivo X300 Series: కెమెరా లవర్స్కు పండగే.. వివో X300 సిరీస్పై కళ్ళు చెదిరే డిస్కౌంట్లు! డీఎస్ఎల్ఆర్ రేంజ్ ఫోటోలు ఇక మీ సొంతం!
అమెజాన్ గ్రేట్ రిపబ్లిక్ డే సేల్లో వివో X300 సిరీస్పై భారీ డిస్కౌంట్లు. రూ. 10 వేల వరకు తగ్గింపుతో లభిస్తున్న ఈ ప్రీమియం కెమెరా ఫోన్ల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
మీరు ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రఫీ కోసం మంచి స్మార్ట్ఫోన్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే మీకు ఇదే సరైన సమయం. అమెజాన్ నిర్వహిస్తున్న 'గ్రేట్ రిపబ్లిక్ డే సేల్ 2026' లో వివో తన ఫ్లాగ్షిప్ సిరీస్ అయిన Vivo X300 మరియు X300 Pro మోడల్స్పై భారీ ధర తగ్గింపును ప్రకటించింది. నేరుగా డిస్కౌంట్తో పాటు బ్యాంక్ ఆఫర్లు కలిపితే ఈ ఫోన్లు ఇప్పుడు మరింత చౌకగా లభిస్తున్నాయి.
Vivo X300: రూ. 68 వేలకే ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్!
వివో X300 బేస్ మోడల్ మార్కెట్లోకి వచ్చినప్పుడు దీని ధర రూ. 76,000 గా ఉండేది. కానీ ప్రస్తుత సేల్లో దీనిపై భారీ ఆఫర్లు ఉన్నాయి:
ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్: రూ. 7,500 డైరెక్ట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది.
ఆఫర్ ధర: అన్ని తగ్గింపులు పోను కేవలం రూ. 68,498 కే ఈ ప్రీమియం ఫోన్ను సొంతం చేసుకోవచ్చు.
తక్కువ బడ్జెట్లో ప్రీమియం లుక్ మరియు అద్భుతమైన కెమెరా కావాలనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.
Vivo X300 Pro: లక్షలోపు 'ప్రో' ఫొటోగ్రఫీ!
అత్యున్నత ఫీచర్లు కోరుకునే వారి కోసం రూపొందించిన X300 Pro పై ఏకంగా రూ. 10,000 వరకు తగ్గింపు లభిస్తోంది.
అసలు ధర: రూ. 1,09,999.
ఆఫర్ ధర: అమెజాన్ సేల్లో రూ. 99,998 కే అందుబాటులో ఉంది.
ప్రొఫెషనల్ ఫొటోగ్రఫీతో పాటు హెవీ గేమింగ్ చేసేవారికి ఈ ఫోన్ ఒక పవర్హౌస్ లాంటిది.
వివో X300 ప్రో ప్రత్యేకతలు (Specs):
ఈ ఫోన్ ఫీచర్లు చూస్తే ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే:
కెమెరా: ఇందులో ప్రధాన ఆకర్షణ 200MP మెయిన్ కెమెరా. ఇక సెల్ఫీల కోసం 50MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది.
ప్రాసెసర్: అత్యంత వేగవంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 ప్రాసెసర్ను వాడారు.
బ్యాటరీ & ఛార్జింగ్: 6,510mAh భారీ బ్యాటరీతో పాటు 90W సూపర్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం ఉంది.
సాఫ్ట్వేర్: లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో ఈ ఫోన్ పనిచేస్తుంది.