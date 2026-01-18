  • Menu
Vivo X300 Pro: DSLR కెమెరా ఫీచర్స్, కళ్లు చెదిరే లుక్స్.. వివో X300 పై భారీ ఆఫర్!

Highlights

Vivo X300 Pro: అమెజాన్, ఫ్లిప్‌కార్ట్ రిపబ్లిక్ డే సేల్ భారతదేశవ్యాప్తంగా ప్రారంభమైంది.

Vivo X300 Pro: అమెజాన్, ఫ్లిప్‌కార్ట్ రిపబ్లిక్ డే సేల్ భారతదేశవ్యాప్తంగా ప్రారంభమైంది. ఈ సేల్‌లో పాపులర్ స్మార్ట్‌ఫోన్లు, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల మీద పెద్ద ఆఫర్లు ఉన్నాయి. ప్రీమియం ఫోన్లు తక్కువ ధరలకు దొరుకుతున్నాయి. వివో బ్రాండ్ లోని స్పెషల్ ఫొటోగ్రఫీ స్మార్ట్‌ఫోన్లు ఈ సేల్‌లో అతి పెద్ద హైలైట్‌గా నిలిచాయి. వివో తాజా X300 సిరీస్ ఫోన్ల మీద రూ. 10,000 వరకు డిస్కౌంట్లు ఇస్తోంది. ప్రీమియం కెమెరాలు, బలమైన పర్‌ఫామెన్స్ కావాలనుకునేవారికి ఇది గొప్ప అవకాశం.

వివో X300 సిరీస్‌ను ఇటీవల భారతదేశంలో లాంచ్ చేశారు. ఈ సిరీస్‌లో వివో X300, వివో X300 ప్రో రెండు మోడల్స్ ఉన్నాయి. రెండు ఫోన్లలోని అడ్వాన్స్ కెమెరాలు, హై-ఎండ్ పర్‌ఫామెన్స్‌పై దృష్టి పెట్టాయి. ప్రస్తుతం రిపబ్లిక్ డే సేల్ సందర్భంగా అమెజాన్ ఈ రెండు మోడల్స్ మీద ప్రత్యేక డిస్కౌంట్లు ఇస్తోంది. EMI ఆప్షన్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వివో X300 లాంచ్ సమయంలో దీని ప్రారంభ ధర రూ. 76,000.

అమెజాన్ సేల్‌లో రూ. 7,500 డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు. తగ్గిన తర్వాత ధర రూ. 68,498కి వస్తుంది. ఈ ధరతో ప్రీమియం సెగ్మెంట్‌లో ఇది చాలా పోటీగా నిలుస్తుంది. ఈ మోడల్ సేల్ సమయంలో అమెజాన్ ద్వారా మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. వివో X300 Pro లాంచ్ ధర రూ. 1,09,999. అమెజాన్ ఫ్లాట్ రూ. 10,000 డిస్కౌంట్ ఇస్తోంది. తగ్గిన తర్వాత ధర రూ. 99,998కి వస్తుంది. ఫ్లెక్సిబుల్ EMI ఆప్షన్లు కూడా ఉన్నాయి. ప్రీమియం బయ్యర్లకు ఈ ఆఫర్ చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంది.

వివో X300 Proలో 6.78 ఇంచ్ AMOLED డిస్‌ప్లే ఉంది. ఇది ఆర్మర్ గ్లాస్ ప్రొటెక్షన్‌తో వస్తుంది. స్క్రీన్ షార్ప్ విజువల్స్, వైబ్రెంట్ కలర్స్ ఇస్తుంది. మీడియా టెక్ Dimensity 9500 ప్రాసెసర్‌తో రన్ అవుతుంది. మల్టీటాస్కింగ్, గేమింగ్ స్మూత్‌గా జరుగుతాయి. Android 16తో లాంచ్ అయింది. వివో 5 మేజర్ ఆండ్రాయిడ్ అప్‌డేట్స్ ఇస్తుంది. ఈ ఫోన్ కెమెరాలపై చాలా దృష్టి పెట్టింది. ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. మెయిన్ కెమెరా 200MP సెన్సార్‌తో వస్తుంది. 50MP టెలిఫోటో, 50MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరాలు కూడా ఉన్నాయి. సెల్ఫీలకు 50MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది. అన్ని పరిస్థితుల్లో అద్భుతమైన ఫోటోలు, వీడియోలు తీసుకోవచ్చు.

వివో X300 Proలో 6,510mAh పెద్ద బ్యాటరీ ఉంది. 90W ఫాస్ట్ వైర్డ్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. 40W వైర్‌లెస్ చార్జింగ్ కూడా ఉంది. త్వరగా చార్జ్ అవుతుంది, ఎక్కువ సమయం ఉపయోగించవచ్చు. వివో X300 ప్రో మోడల్‌తో పోలిస్తే వివో X300 కొంచెం తక్కువ ఫీచర్లతో వస్తుంది కానీ బలమైన పనితీరు, మంచి కెమెరా క్వాలిటీ ఇస్తుంది. బడ్జెట్ టైట్‌గా ఉన్నవారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. వివో X300 సిరీస్ తగ్గిన ధరలతో ప్రీమియం ఫీచర్లు ఇస్తోంది. కెమెరా లవర్లు, పవర్ యూజర్లకు ఈ ఆఫర్లు చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాయి. అమెజాన్ సేల్‌లో మంచి ఫొటోగ్రఫీ ఫోన్ అప్‌గ్రేడ్ చేసుకోవడానికి ఇప్పుడే మంచి సమయం.

