టెక్నాలజీ

Vivo X300: వివో కొత్త ఫోన్.. కెమెరా ఫీచర్లు అదిరిపోయాయి భయ్యో..!

Highlights

Vivo X300: వివో తన X సిరీస్ కింద కొత్త ఫోన్‌లను త్వరలో విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది.

Vivo X300: వివో తన X సిరీస్ కింద కొత్త ఫోన్‌లను త్వరలో విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ సిరీస్ దాని కెమెరా పనితీరుకు ఎల్లప్పుడూ ప్రజాదరణ పొందింది. ప్రస్తుతం, వివో X200 ప్రో ఫ్లాగ్‌షిప్ విభాగంలో అత్యుత్తమ ఫోటోగ్రఫీ-కేంద్రీకృత స్మార్ట్‌ఫోన్‌లలో ఒకటి. ఇప్పుడు, అందరి దృష్టి తదుపరి వివో X300 సిరీస్, X300 ప్రోపై ఉంది, ఇవి మునుపటి పరికరాల కంటే మెరుగ్గా ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. కొత్త సిరీస్ కెమెరాలలో ప్రధాన మార్పులు, శక్తివంతమైన హార్డ్‌వేర్ అప్‌గ్రేడ్‌లతో ఈసారి కంపెనీ చాలా మారగలదని ఇటీవలి నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. వివో X300 సిరీస్‌లో ప్రత్యేకత ఏమిటో తెలుసుకుందాం.

Vivo X300 Series Specifications

వివో X300 లైనప్ కింద రెండు కొత్త మోడళ్లను ప్రవేశపెట్టవచ్చు. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్లు మీడియాటెక్ 9500 చిప్‌సెట్‌ను పొందుతాయని భావిస్తున్నారు, ఇది వాటిని ప్రీమియం ఫ్లాగ్‌షిప్ విభాగంలో శక్తివంతమైన ఫోన్‌గా చేస్తుంది. మునుపటి Vivo X200 సిరీస్‌లో, కంపెనీ X200, X200 Pro, X200 Pro Mini అనే మూడు మోడళ్లను ప్రవేశపెట్టింది, కానీ ఈసారి X300 లైనప్‌లో రెండు మోడళ్లు మాత్రమే ఉంటాయని భావిస్తున్నారు.

Vivo X300 Camera UpGrades

Vivo దాని తదుపరి GEN ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్‌ల కోసం మెరుగైన సెన్సార్‌ల గురించి సూచించింది. Vivo X300 సిరీస్ 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ LYT828 సెన్సార్‌తో పాటు కొత్త 200-మెగాపిక్సెల్ శామ్‌సంగ్ సెన్సార్‌ను కూడా పొందవచ్చని ప్రాథమిక నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. అలాగే, ఫోన్ తక్కువ కాంతిలో మెరుగైన ఫోటోగ్రఫీని అందించే V1, V3 ప్లస్ ఇమేజింగ్ చిప్‌లను పొందవచ్చు.

Vivo X300 Price

కంపెనీ ఇంకా ధర గురించి ఏమీ వెల్లడించలేదు, కానీ భారతదేశంలో Vivo X200 ప్రారంభ ధర రూ. 65,999, దీని నుండి మనం కొత్త మోడల్ ధరను ఊహించవచ్చు. అయితే, ఈసారి హార్డ్‌వేర్, కెమెరాలో అప్‌గ్రేడ్‌ను పరిశీలిస్తే, భారతదేశంలో Vivo X300 ప్రారంభ ధర దాదాపు 70 వేలు ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

