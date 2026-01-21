Vivo X200T launch date :వివో X200T (Vivo X200T) జనవరి 27న విడుదల కానుంది: 50MP ZEISS కెమెరాలు మరియు డైమెన్సిటీ 9400+ చిప్తో సరికొత్త హంగులు
వివో X200T జనవరి 27న భారత్లో లాంచ్ కానుంది. ఇందులో 50MP ZEISS కెమెరాలు, MediaTek Dimensity 9400+ ప్రాసెసర్, Android 16 ఆధారిత OriginOS 6, అలాగే 6,000mAh బ్యాటరీ అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. అంచనా ధరతో పాటు పూర్తి స్పెసిఫికేషన్లను ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
భారతదేశంలో తన ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్ శ్రేణిని మరింత బలోపేతం చేస్తూ, వివో కంపెనీ జనవరి 27, 2026న 'వివో X200T'ని విడుదల చేయనుంది. ఇప్పటికే మార్కెట్లో ప్రాచుర్యం పొందిన X200 సిరీస్లో భాగంగా వస్తున్న ఈ ఫోన్ ఫోటోగ్రఫీ, పనితీరు మరియు అత్యాధునిక సాఫ్ట్వేర్పై ప్రధానంగా దృష్టి సారించింది.
ఈ ఫోన్ యొక్క ప్రధాన ఆకర్షణ 50MP ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్. ఇందులో ZEISS లెన్స్తో కూడిన 50MP ప్రైమరీ కెమెరా, 50MP టెలిఫోటో లెన్స్ మరియు సెల్ఫీల కోసం 50MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉండనున్నాయి. ఇది ఫోటోగ్రఫీ మరియు వీడియో క్రియేటర్లకు ఒక అద్భుతమైన ఎంపికగా నిలవనుంది.
పనితీరు విషయానికి వస్తే, వివో X200T మీడియాటెక్ యొక్క అత్యంత శక్తివంతమైన డైమెన్సిటీ 9400+ (Dimensity 9400+) చిప్సెట్తో రానుంది. 12GB RAM మరియు 512GB స్టోరేజ్ వేరియంట్లో లభించే ఈ ఫోన్ గేమింగ్ మరియు మల్టీటాస్కింగ్ను ఎంతో సులభతరం చేస్తుంది.
మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్ వివో యొక్క తాజా కస్టమ్ UI OriginOS 6తో రానుంది. ఇది బహుశా మొదటి రోజు నుండే ఆండ్రాయిడ్ 16 (Android 16) ఆధారంగా పనిచేస్తూ వినియోగదారులకు సరికొత్త సాఫ్ట్వేర్ అనుభూతిని అందిస్తుంది.
బ్యాటరీ పరంగా కూడా ఈ ఫోన్ ఎంతో బలంగా ఉంది. ఇందులో 6,000mAh భారీ బ్యాటరీతో పాటు 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం ఉంటుంది. బాక్స్లోనే ఛార్జర్ను కూడా అందిస్తున్నారు. డిస్ప్లే విషయానికి వస్తే, 6.7-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లే, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ మరియు గరిష్టంగా 6,500 నిట్స్ బ్రైట్నెస్తో రానుంది. దీనివల్ల ఎండలో కూడా స్క్రీన్ ఎంతో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
ప్రీమియం ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ కావడంతో, భారతదేశంలో వివో X200T ధర ₹60,000 కంటే ఎక్కువగా ఉండవచ్చని అంచనా. అత్యుత్తమ కెమెరా మరియు అద్భుతమైన పనితీరును కోరుకునే వారికి ఇది ఒక విలాసవంతమైన ఎంపిక కానుంది. మరింత సమాచారం కోసం మీరు Vivo India అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించవచ్చు.