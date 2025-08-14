Vivo X100 Pro: వివో ప్రీమియం ఫోన్.. చీప్గా కొనండి.. అనేక గొప్ప ఫీచర్లు ఉన్నాయ్..!
Vivo X100 Pro: ఈ రోజుల్లో మీరు కూడా ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ కొనాలని ఆలోచిస్తున్నారా? కానీ మీరు ఎక్కువ డబ్బు ఖర్చు చేయకూడదనుకుంటే, గత సంవత్సరం వచ్చిన Vivo X100 Pro స్మార్ట్ఫోన్ మీకు గొప్ప స్మార్ట్ఫోన్ కావచ్చు. అవును, అమెజాన్ ప్రస్తుతం ఈ ఫోన్పై వేల రూపాయల తగ్గింపును అందిస్తోంది, ఆ తర్వాత ఫోన్ ధర రూ. 60 వేల కంటే తక్కువకు తగ్గింది. గత సంవత్సరం కంపెనీ ఈ ఫోన్ను రూ. 89,999 కు లాంచ్ చేసింది.
Vivo X100 Pro Discount Offers
Vivo X100 Pro 5G ప్రస్తుతం రూ. 59,999 కు అమ్ముడవుతోంది, ఇది దాని లాంచ్ ధర రూ. 89,999 కంటే రూ. 30,000 తక్కువ. కంపెనీ ఫోన్ పై గొప్ప బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్ ను కూడా అందిస్తోంది, ఇక్కడ మీరు HDFC బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్తో ఫోన్ రూ. 1500 వరకు తక్షణ డిస్కౌంట్ పొందచ్చు. దీనితో పాటు, కంపెనీ Amazon Pay ICICI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్తో ఫోన్ పై 5శాతం డిస్కౌంట్ను అందిస్తోంది. మీరు కోరుకుంటే, మీరు EMI లో కూడా ఫోన్ ను కొనుగోలు చేయవచ్చు.
కంపెనీ అనేక నో కాస్ట్ EMI ఎంపికలను కూడా అందిస్తోంది. దీనితో పాటు, ఫోన్పై గొప్ప ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది, ఇక్కడ మీరు మీ పాత ఫోన్ కు బదులుగా రూ. 31 వేల వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ విలువను పొందచ్చు. అయితే, ఎక్స్ఛేంజ్ విలువ పూర్తిగా మీ పాత ఫోన్ స్థితిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మీ ఫోన్ కండిషన్ ఎంత బాగుంటే, మీ డివైస్ అంత విలువైనదిగా మారుతుంది, ఆ తర్వాత మీరు చాలా చౌక ధరకు కొత్త ఫోన్ను కొనుగోలు చేయచ్చు.
Vivo X100 Pro Specifications
Vivo X100 Pro స్పెసిఫికేషన్ల గురించి చెప్పాలంటే, ఈ Vivo డివైస్ 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్ అందిస్తుంది. డివైస్ 6.78-అంగుళాల LTPO కర్వ్డ్ AMOLED డిస్ప్లేతో వస్తుంది. ఫోన్ను పవర్ చేయడానికి 9300 చిప్సెట్తో 16GB RAM+ 512GB స్టోరేజ్ను పొందుతుంది.
కెమెరా పరంగా కూడా ఫోన్ గొప్పది, ఇక్కడ X100 ప్రో ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్తో ZEISS-ట్యూన్ చేయబడిన 50MP సోనీ IMX989 సెన్సార్, 50MP వైడ్-యాంగిల్ కెమెరా, OIS మద్దతుతో 50MP టెలిఫోటో లెన్స్ ఉన్నాయి. డివైస్ Android 14-ఆధారిత Funtouch OS 14పై పనిచేస్తుంది. ఇది మాత్రమే కాదు, ఈ ఫోన్లో 100W ఫ్లాష్ఛార్జ్ సపోర్ట్తో 5,400mAh బ్యాటరీ ఉంది.