Vivo X100 Pro: వివో X100 Pro.. రూ.38000 డిస్కౌంట్..!

Vivo X100 Pro
Highlights

Vivo X100 Pro: ట్రెండీ ఫీచర్స్, అదిరిపోయే కెమెరా, పవర్‌ఫుల్ బ్యాటరీ బ్యాకప్ కోరుకునే స్మార్ట్‌ఫోన్ లవర్స్‌కు వివో X100 ప్రో ఒక అద్భుతమైన వరం అని చెప్పవచ్చు.

Vivo X100 Pro: ట్రెండీ ఫీచర్స్, అదిరిపోయే కెమెరా, పవర్‌ఫుల్ బ్యాటరీ బ్యాకప్ కోరుకునే స్మార్ట్‌ఫోన్ లవర్స్‌కు వివో X100 ప్రో ఒక అద్భుతమైన వరం అని చెప్పవచ్చు. మార్కెట్లోకి వచ్చినప్పటి నుండి తనదైన ముద్ర వేసిన ఈ ఫోన్, ముఖ్యంగా టెక్నాలజీని అమితంగా ఇష్టపడే యువతను, ఫోటోగ్రఫీ అంటే ప్రాణమిచ్చే వారిని విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. డైమెన్సిటీ 9300 చిప్‌సెట్‌తో రన్ అయ్యే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ వేగం విషయంలో ఎక్కడా రాజీ పడకుండా, మల్టీ టాస్కింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా వినియోగదారులకు స్మూత్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ను అందిస్తూ టాప్ క్లాస్ పనితీరును కనబరుస్తోంది.

ప్రస్తుతం ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం అమెజాన్‌లో ఈ ప్రీమియం స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై కళ్ళు చెదిరే భారీ ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి, ఇది బడ్జెట్ ప్రియులకు నిజంగానే శుభవార్త. అసలు ధర దాదాపు లక్ష రూపాయలకు చేరువలో ఉన్నప్పటికీ, ప్రస్తుతం ఏకంగా 39 శాతం మేర భారీ తగ్గింపును అందిస్తూ వినియోగదారులకు షాక్ ఇస్తోంది. ఈ సేల్‌లో భాగంగా వినియోగదారులు దాదాపు 38 వేల రూపాయల వరకు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ పొందడమే కాకుండా, ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను ఉపయోగించడం ద్వారా అదనపు ప్రయోజనాలను కూడా తమ ఖాతాలో వేసుకోవచ్చు.

ఈ ఫోన్‌లోని కెమెరా సెటప్ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే, ఎందుకంటే ఇది ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రాఫర్లకు కూడా కావాల్సిన అవుట్‌పుట్‌ను ఇస్తుంది. దీనిలో ఉన్న 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ సెన్సార్, వైడ్-యాంగిల్, టెలిఫోటో లెన్స్‌ల కలయిక ఫోటోలను అత్యంత స్పష్టంగా చూపిస్తుంది. ముఖ్యంగా చీకటిలో కూడా అద్భుతమైన ఫోటోలను క్లిక్ చేసే సామర్థ్యం దీని సొంతం, అందుకే సోషల్ మీడియాలో నిత్యం యాక్టివ్‌గా ఉంటూ రీల్స్, ఫోటోలు షేర్ చేసే వారికి ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ గ్యాడ్జెట్‌గా మారిపోయింది.

టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్ల పరంగా చూస్తే, ఇందులో ఉన్న 6.78-అంగుళాల LTPO కర్వ్డ్ AMOLED డిస్‌ప్లే కళ్ళకు విజువల్ ట్రీట్‌లా కనిపిస్తుంది. 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ ఉండటం వల్ల గేమింగ్ ఆడేటప్పుడు లేదా హై-క్వాలిటీ వీడియోలు చూసేటప్పుడు ఎక్కడా లాగ్ అనేది ఉండదు. అంతేకాకుండా లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 14 ఆధారిత ఫన్‌టచ్ ఓఎస్ ద్వారా రన్ అవుతూ, వినియోగదారులకు సరికొత్త ఇంటర్‌ఫేస్, సెక్యూరిటీ ఫీచర్లను అందిస్తోంది, ఇది వాడకంలో చాలా యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా అనిపిస్తుంది.

చివరగా బ్యాటరీ విషయానికి వస్తే, 5,400mAh భారీ బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో రోజంతా నిరంతరాయంగా వాడుకునే వీలుంది. ఒకవేళ ఛార్జింగ్ అయిపోయినా, 100W ఫ్లాష్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం ఉండటం వల్ల నిమిషాల వ్యవధిలోనే ఫోన్ మళ్ళీ ఫుల్ ఛార్జ్ అయిపోతుంది. ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లను కూడా సరిగ్గా వాడుకుంటే, మీ పాత ఫోన్‌ను ఇచ్చేసి ఈ సరికొత్త ప్రీమియం ఫోన్‌ను ఊహించని తక్కువ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. టెక్నాలజీ, స్టైల్ కలగలిసిన ఫోన్ కావాలనుకునే వారికి వివో X100 ప్రో ఇప్పుడు బెస్ట్ డీల్ అని చెప్పక తప్పదు.

