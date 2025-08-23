Vivo T4 Pro 5G: వివో నుంచి కొత్త స్మార్ట్ఫోన్.. ఆగస్టు 26న లాంచ్..!
Vivo T4 Pro 5G: భారత మొబైల్ మార్కెట్లో బలమైన కంపెనీ అయిన వివో తన కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ వివో టి4 ప్రో 5జిని భారతదేశంలో విడుదల చేయబోతోంది. ఈ ఫోన్ ఆగస్టు 26న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు లాంచ్ అవుతుందని కంపెనీ అధికారికంగా ధృవీకరించింది. ప్రత్యేకత ఏమిటంటే దాని డిజైన్, కొన్ని ముఖ్యమైన ఫీచర్లు లాంచ్కు ముందే వెల్లడయ్యాయి.
Vivo T4 Pro 5G Specifications
ఈ ఫోన్ ఇప్పటికే ఫ్లిప్కార్ట్లో జాబితా చేశారు. ఫోన్ బ్లూ, గోల్డ్ కలర్స్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. దీనిలో క్వాడ్-కర్వ్డ్ అమోలెడ్ డిస్ప్లే ఉంటుంది, దీని మందం 7.53 మిమీ మాత్రమే. డిజైన్ గురించి మాట్లాడితే వెనుక భాగంలో పిల్-ఆకారపు కెమెరా మాడ్యూల్ ఉంటుంది. ఇందులో రెండు కెమెరాలు, మూడవ సెన్సార్, ఆరా లైట్ రింగ్ ఉంటాయి.
ఫోటోగ్రఫీ ఔత్సాహికుల కోసం, ఈ ఫోన్లో 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ IMX882 టెలిఫోటో లెన్స్ ఉంటుంది, ఇది 3X ఆప్టికల్ జూమ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. దీనితో పాటు AI కెమెరా ఫీచర్లు ఉంటాయి, ఇది ఫోటోలు, వీడియోలను మరింత మెరుగ్గా చేస్తుంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ స్నాప్డ్రాగన్ 7 జనరేషన్ 4 చిప్సెట్లో పనిచేస్తుంది. ఇందులో 6,500mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది, ఇది దాని మునుపటి మోడల్ Vivo T3 Pro 5G కంటే శక్తివంతమైనది. మునుపటి మోడల్లో 5,500mAh బ్యాటరీ, స్నాప్డ్రాగన్ 7 Gen 3 ప్రాసెసర్ ఉన్నాయి. స్మార్ట్ఫోన్ 50మెగాపిక్సెల్ సోనీ కెమెరా, IMX882 ప్రైమరీ కెమెరా, 16MP సెల్ఫీ కెమెరా, 6.77 అంగుళాల ఫుల్ HD + AMOLED డిస్ప్లేతో విడుదలైంది. దీని బ్యాటరీ 5,500mAhగా ఉంటుంది.
Vivo T4 Pro 5G Price
భారతదేశంలో Vivo T4 Pro 5G ధర రూ. 25,000, రూ. 30,000 మధ్య ఉంటుందని కంపెనీ ధృవీకరించింది. ఇది ప్రీమియం మిడ్-రేంజ్ విభాగంలో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది.