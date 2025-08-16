Vivo T4 Pro: మార్కెట్లోకి వివో కొత్త ఫోన్.. టీజర్ వచ్చేసింది.. 3x పెరిస్కోప్ జూమ్..!
Vivo T4 Pro: వివో భారత మార్కెట్లో సందడి చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. కంపెనీ కొత్త 5G ఫోన్ Vivo T4 Proను మార్కెట్లోకి విడుదల చేయబోతోంది. గురువారం కంపెనీ అధికారికంగా ఫోన్ టీజర్ను షేర్ చేసింది. దీనిలో, వెనుక ప్యానెల్ డిజైన్, ఫోన్ లభ్యత వంటి అనేక వివరాలు వెల్లడయ్యాయి. లాంచ్ తర్వాత, Vivo T4 Pro ఫ్లిప్కార్ట్ ద్వారా సేల్కి రానుంది. ఫోన్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు, ధర పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
Vivo T4 Pro Teaser
Vivo దాని Xహ్యాండిల్ ద్వారా Vivo T4 Pro టీజర్ను పంచుకుంది. అయితే ఫోన్ ఖచ్చితమైన లాంచ్ తేదీ గురించి బ్రాండ్ సస్పెన్స్ను కొనసాగించింది. కానీ వీడియో ఫోన్ గోల్డెన్ ఫినిషింగ్, పిల్-ఆకారపు కెమెరా మాడ్యూల్ సంగ్రహావలోకనం ఇస్తుంది. దీనితో పాటు, 3x పెరిస్కోప్ జూమ్ "టెలి లెన్స్" ఫీచర్ కూడా ఫోన్లో ఉంటుంది. దీనితో పాటు, ఈ ఫోన్లో AI-ఆధారిత కెమెరా ఫీచర్లు ఉంటాయని కంపెనీ తెలిపింది.
ఫ్లిప్కార్ట్లో ఒక ప్రత్యేక మైక్రోసైట్ కూడా ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేసింది. అక్కడ ఈ ఫోన్ "త్వరలో వస్తుంది" అనే ట్యాగ్తో కనిపిస్తుంది. ఈ ఫోన్ వివో ప్రస్తుత T4 సిరీస్లో భాగం అవుతుంది, ఇందులో ఇప్పటికే Vivo T4 5G, T4 Lite 5G, T4R 5G, T4x 5G వంటి మోడల్లు ఉన్నాయి.
Vivo T4 Pro Specifications
Vivo T4 Pro 1.5K రిజల్యూషన్తో 6.78-అంగుళాల డిస్ప్లేను కలిగి ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ ఫోన్ స్నాప్డ్రాగన్ 7 Gen 4 ప్రాసెసర్పై నడుస్తుంది. 50MP సోనీ IMX882 సెన్సార్ను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఈ ఫోన్ Vivo T3 Pro అప్గ్రేడ్ వెర్షన్. అందువల్ల, దానిలోని కొన్ని ఫీచర్లు మునుపటి మోడల్తో సమానంగా ఉండవచ్చని ఊహిస్తున్నారు. Vivo T3 Pro ఫీచర్లను కూడా చూద్దాం.
Vivo T3 Pro Specifications
స్పెసిఫికేషన్లు గత సంవత్సరం ప్రారంభించిన Vivo T3 Proతో పోలిస్తే రాబోయే Vivo T4 Pro అనేక అప్గ్రేడ్లను తీసుకురావచ్చు. Vivo T3 Pro ఆగస్టు 2024లో 8GB + 128GB ఆప్షన్ కోసం రూ. 24,999 ధరకు ప్రారంభించారు. ఈ రాబోయే మోడల్ ధర భారతదేశంలో రూ. 30,000 కంటే తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
Vivo T3 Pro ముఖ్యమైన స్పెసిఫికేషన్లలో 6.77-అంగుళాల పూర్తి-HD + AMOLED స్క్రీన్, స్నాప్డ్రాగన్ 7 Gen 3 చిప్సెట్ ఉన్నాయి. అలానే IP64-రేటెడ్ బిల్డ్, 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ IMX882 ప్రైమరీ సెన్సార్తో డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. దీనిలో 16-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్-ఫేసింగ్ కెమెరా, 80W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 5,500mAh బ్యాటరీని అందించారు.