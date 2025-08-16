  • Menu
Vivo G3 5G: వివో కొత్త ఫోన్ దింపేసింది.. రూ.20 వేల లోపే సూపర్ కెమెరా, భారీ బ్యాటరీ..!

vivo g3 5g launched with 6000mah battery check all details
Highlights

Vivo G3 5G: వివో గత సంవత్సరం లాంచ్ చేసిన Vivo G2 కి అప్‌గ్రేడ్‌గా కొత్త G-సిరీస్ ఫోన్‌ను విడుదల చేసింది. ఈ కొత్త ఫోన్‌ను Vivo G3 5G పేరుతో మార్కెట్‌లో విడుదల చేసింది. కంపెనీ దీనిని తన స్వదేశీ మార్కెట్‌లో అంటే చైనాలో లాంచ్ చేసింది. ఈ ఫోన్ ప్రారంభ ధర రూ. 20,000 కంటే తక్కువ. ఈ ఫోన్‌లో 6000 mAh పెద్ద బ్యాటరీ ఉంది. దీనికి పెద్ద డిస్‌ప్లే కూడా ఉంది. ఈ కొత్త ఫోన్‌లో ఎటువంటి ప్రత్యేక ఫీచర్లు ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.

Vivo G3 5G Specifications

Vivo G3 5G 1600x720 పిక్సెల్‌ల రిజల్యూషన్, 1500:1 కాంట్రాస్ట్ రేషియో, 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో 6.74-అంగుళాల LCD డిస్‌ప్లే ఉంది. ఈ డిస్‌ప్లే వాటర్‌డ్రాప్ నాచ్‌తో వస్తుంది, దీనిలో సెల్ఫీ కెమెరా ఉంటుంది. ఫోటోగ్రఫీ కోసం, ఫోన్ వెనుక కెమెరా సెటప్‌లో ఆటోఫోకస్‌తో 13-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ సెన్సార్ ఉంది. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ కోసం ముందు భాగంలో 5-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉంది.

స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్‌సెట్ ఉంటుంది. ఇది 6GB లేదా 8GB ర్యామ్‌తో జతచేసి ఉంటుంది. ఫోన్ 128GB లేదా 256GB UFS 2.2 స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్‌లో వస్తుంది. ఫోన్ 6GB+128GB వేరియంట్ eMMC 5.1ని ఉపయోగిస్తుంది. ఇందులో 6000mAh సింగిల్-సెల్ బ్యాటరీ ఉంది, ఇది 44W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది.

ఈ ఫోన్ OriginOS 5 ఆధారంగా ఆండ్రాయిడ్ 15 పై పనిచేస్తుంది. ఫోన్‌లో కనిపించే ఇతర ప్రత్యేక ఫీచర్లలో సైడ్-ఫేసింగ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్, డ్యూయల్ సిమ్, 5G, Wi-Fi 5, బ్లూటూత్ 5.4, IR బ్లాస్టర్, USB టైప్-C పోర్ట్ మరియు 3.5mm జాక్ ఉన్నాయి. దుమ్ము మరియు నీటి నుండి రక్షించడానికి ఫోన్ IP64 రేటింగ్‌తో వస్తుంది. 204 గ్రాముల బరువున్న ఈ ఫోన్ 167.3x76.95x8.19 mm కొలతలు కలిగి ఉంది.

Vivo G3 5G ధర

Vivo G3 5G డైమండ్ బ్లాక్ రంగులో లభిస్తుంది. మేము మీకు చెప్పినట్లుగా, Vivo దీనిని చైనాలో ప్రారంభించింది, ఇక్కడ దాని 6GB + 128GB వేరియంట్ ధర 1,499 యువాన్లు (సుమారు రూ. 18,200), 8GB + 256GB వేరియంట్ ధర 1,999 యువాన్లు (సుమారు రూ. 24,300).

