TECNO Spark Go 5G Launched: టెక్నో స్పార్క్ గో 5జీ లాంచ్.. రూ.10 వేల లోపే అదిరిపోయే ఫీచర్స్..!
TECNO Spark Go 5G Launched: మీరు తక్కువ ధరకు గొప్ప స్మార్ట్ఫోన్ కోసం చూస్తున్నట్లయితే, టెక్నో కొత్త ఫోన్ మీ కోసమే. టెక్నో తన కొత్త 5G ఫోన్ TECNO స్పార్క్ గో 5G ని ఈరోజు భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఫోన్ ధర రూ. 10,000 కంటే తక్కువ. చౌకగా ఉన్నప్పటికీ, ఈ ఫోన్ స్లిమ్ బాడీ, పెద్ద బ్యాటరీ, AI ఫీచర్లు, వేగవంతమైన 5G వేగం, గొప్ప డిజైన్ను కలిగి ఉంది. ఈ విభాగంలో ఇది అత్యంత తేలికైన, సన్నని 5G ఫోన్ అని కంపెనీ పేర్కొంది. దీనితో పాటు, ఈ విభాగంలో నెట్వర్క్ కమ్యూనికేషన్కు మద్దతు ఇవ్వని ఏకైక ఫోన్ ఇది. ఫోన్ ధర, మొదటి సేల్, ఫీచర్ల గురించి ప్రతిదీ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
TECNO Spark Go 5G Sale
కంపెనీ ఫోన్ను ఒకే కాన్ఫిగరేషన్లో ప్రారంభించింది, ఇది 4GB స్టాండర్డ్ RAMతో 128GB స్టోరేజ్ను అందిస్తుంది. దీని ధర రూ. 9,999. ఈ ఫోన్ స్కై బ్లూ, ఇంక్ బ్లాక్, టర్కోయిస్ గ్రీన్ గ్రీన్, హెరిటేజ్ ఇన్స్పైర్డ్ బికనీర్ రెడ్ వంటి రంగు ఎంపికలలో విడుదలైంది. ఇది ఆగస్టు 21, 2025న దేశవ్యాప్తంగా రిటైల్ స్టోర్లలో కొనుగోలు చేయడానికి అందుబాటులో ఉంటుంది. వినియోగదారులు దీనిని ఫ్లిప్కార్ట్ నుండి కూడా కొనుగోలు చేయగలరు.
TECNO Spark Go 5G Specifications
ఈ విభాగంలో తేలికైన, సన్నని ఫోన్. ఈ ఫోన్ 6.74-అంగుళాల డిస్ప్లేతో వస్తుంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ మద్దతుతో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా HiOS 15పై నడుస్తుంది. ఈ ఫోన్లో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 చిప్సెట్ ఉంది. ఈ ఫోన్ 8GB RAMకి మద్దతు ఇస్తుంది, 4GB స్టాండర్డ్ RAM, 4GB వర్చువల్ RAM ఉంటుంది. 128GB వరకు స్టోరేజ్ ఉంటుంది.
ఈ విభాగంలో ఇది అత్యంత తేలికైన, సన్నని ఫోన్ అని కంపెనీ పేర్కొంది. దీని మందం కేవలం 7.99 మిమీ, బరువు కేవలం 194 గ్రాములు. ఈ ఫోన్ 6000 mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది. ఇది నీరు, ధూళి నుండి రక్షించడానికి IP67 రేటింగ్తో వస్తుంది.
కంపెనీ ప్రకారం, Tecno Spark Go 5G ఈ విభాగంలో నెట్వర్క్ కమ్యూనికేషన్ మద్దతు లేకుండా వచ్చిన మొదటి ఫోన్, ఇది వినియోగదారులు అర్హత కలిగిన Tecno ఫోన్లలో సెల్యులార్ కనెక్టివిటీ లేకుండా కాల్స్ చేయడానికి లేదా సందేశాలను పంపడానికి అనుమతిస్తుంది.
ఇది మాత్రమే కాకుండా, ఫోన్ Ella AI అసిస్టెంట్కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది, ఇది హిందీ, మరాఠీ, గుజరాతీ, తమిళం, బెంగాలీ వంటి భారతీయ భాషలలో పని చేస్తుంది. AI రైటింగ్ అసిస్టెంట్, గూగుల్ సర్కిల్ టు సెర్చ్ వంటి ఫీచర్లకు కూడా ఫోన్ మద్దతు ఇస్తుంది.