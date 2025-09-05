Tecno Pova Slim 5G: కొత్త పోవా స్లిమ్ 5G ఫోన్ లాంచ్.. ఆకర్షణీయమైన డిజైన్.. అద్భుతమైన ఫీచర్లు..!
Tecno Pova Slim 5G: బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్లను తయారు చేయడంలో ప్రసిద్ధి చెందిన టెక్నో కంపెనీ తన సరికొత్త స్మార్ట్ఫోన్ 'టెక్నో పోవా స్లిమ్ 5G'ని సెప్టెంబర్ 4న భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. కేవలం 5.95మిమీ మందం ఉన్న ఈ ఫోన్ ఈ విభాగంలో అత్యంత సన్నని 5G స్మార్ట్ఫోన్ అని కంపెనీ పేర్కొంది. ప్రత్యేకమైన డిజైన్, శక్తివంతమైన ఫీచర్లతో వచ్చే ఈ ఫోన్తో మార్కెట్లో తన స్థానాన్ని దక్కించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. సన్నని తేలికైన ఫోన్ను కోరుకునే వారికి ఇది మంచి ఎంపిక.! కాబట్టి, కొత్త టెక్నో పోవా స్లిమ్ 5G ఫోన్ ఎలా ఉంటుంది? దాని ధర గురించి పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
Tecno Pova Slim 5G Features
కొత్త టెక్నో పోవా స్లిమ్ 5G ఫోన్లో 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.78-అంగుళాల 1.5K అమోలెడ్ డిస్ప్లే ఉంది. ఇది వినియోగదారులకు చాలా మృదువైన స్క్రోలింగ్, గొప్ప వీక్షణ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. గరిష్టంగా 4,500 నిట్ల ప్రకాశంతో, డిస్ప్లే ప్రత్యక్ష సూర్యకాంతిలో కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అదనంగా, డిస్ప్లేకు కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i రక్షిస్తుంది, ఇది గీతలు పడకుండా కాపాడుతుంది. ఫోన్ వెనుక భాగంలో డైనమిక్ మూడ్ లైట్ డిజైన్ ఉంది, ఇందులో కెమెరా మాడ్యూల్ చుట్టూ కస్టమైజ్ చేసిన LED లైట్లు ఉంటాయి. ఇది ఫోన్కు ప్రత్యేకమైన, ప్రీమియం లుక్ ఇస్తుంది.
ఈ ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది, ఇది రోజువారీ పనులు, గేమింగ్ కోసం మంచి పనితీరును అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. కెమెరా విభాగంలో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ లెన్స్, 2-మెగాపిక్సెల్ సెన్సార్తో కూడిన డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా ఉంది. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్ల కోసం, ముందు భాగంలో 13-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉంది. 8GB RAM+128GB స్టోరేజ్తో అందుబాటులో ఉన్న ఈ ఫోన్ మంచి పనితీరు, స్టోరేజ్ను అందిస్తుంది. ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా HiOS 15పై నడుస్తుంది.
ఈ టెక్నో పోవా స్లిమ్ 5G ఫోన్లో కంపెనీ అన్ని AI అసిస్టెంట్ ఫీచర్లను అందించింది. భారతీయ ప్రాంతీయ భాషలకు మద్దతు ఇస్తుంది. ఇది AI కాల్ అసిస్టెంట్, AI రైటింగ్, ఇమేజ్ ఎడిటింగ్, ప్రైవసీ బ్లర్ వంటి అనేక ఉపయోగకరమైన ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్లో ఇన్ఫ్రారెడ్ రిమోట్ కంట్రోల్, డాల్బీ అట్మోస్ స్పీకర్, KM9 TUV రీన్ల్యాండ్ సర్టిఫికేషన్ కూడా ఉన్నాయి. బ్యాటరీ గురించి మాట్లాడితే 5,160mAh సామర్థ్యం గల బ్యాటరీ 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో వస్తుంది. ఇది కేవలం 25 నిమిషాల్లో 50శాతం ఛార్జ్ అవుతుందని, పూర్తిగా ఛార్జ్ కావడానికి 55 నిమిషాలు పడుతుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
Tecno Pova Slim 5G Price
టెక్నో పోవా స్లిమ్ 5G ఫోన్ భారతదేశంలో 8GB + 128GB ఆప్షన్ కోసం రూ. 19,999 ధరకు అందుబాటులో ఉంది. హ్యాండ్సెట్ మూడు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో లభిస్తుంది - కూల్ బ్లాక్, స్కై బ్లూ, స్లిమ్ వైట్. దీని అమ్మకం సెప్టెంబర్ 8 నుండి దేశంలోని ఫ్లిప్కార్ట్, ఆఫ్లైన్ స్టోర్లలో ప్రారంభమవుతుంది. ఈ ఫోన్ 5.95మిమీ మందం, కేవలం 156 గ్రాముల బరువు కలిగి ఉండటం వలన పట్టుకోవడం సులభం, సౌకర్యంగా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.