Budget Smartwatches: వన్ప్లస్ వాచ్ 3 సంచలనం.. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 120 గంటలా? నమ్మలేరు!
జనవరి 2026లో స్మార్ట్వాచ్ ట్రెండ్: యాపిల్ సిరీస్ 11, శామ్సంగ్ వాచ్ 8, వన్ప్లస్ 3, నాయిస్, బోట్ వాచీలు AI ఫీచర్లతో మార్కెట్ను ఏలుతున్నాయి.
Smartwatch Market 2026: కేవలం టైమ్ చూడటానికే కాదు.. అంతకు మించి!
2026లో స్మార్ట్వాచ్లు కేవలం ఫిట్నెస్ ట్రాకర్లుగా మాత్రమే మిగిలిపోలేదు, అవి మన అరచేతిలో ఇమిడిపోయే చిన్నపాటి స్మార్ట్ఫోన్లుగా మారిపోయాయి.
టాప్ స్మార్ట్వాచ్లు ఇవే:
- Apple Watch Series 11 & Ultra 3: అద్భుతమైన 5G వేగం మరియు 3000-నిట్స్ బ్రైట్నెస్తో అడ్వెంచర్ ప్రియులకు పండగే!
- Samsung Galaxy Watch 8: ఆండ్రాయిడ్ ప్రియుల కోసం పవర్ఫుల్ AI హెల్త్ ఫీచర్లు మరియు క్లాసిక్ రోటేటింగ్ బెజెల్ మళ్ళీ వచ్చేశాయి.
- Google Pixel Watch 4: ఫిట్బిట్ భాగస్వామ్యంతో ఆరోగ్యంపై పూర్తి నిఘా ఉంచే స్లీక్ డిజైన్ వాచ్.
- OnePlus Watch 3: ఛార్జింగ్ టెన్షన్ లేకుండా ఏకంగా 120 గంటల బ్యాటరీ లైఫ్తో దూసుకుపోతోంది.
- Budget Kings (Noise & boAt): కేవలం రూ. 5,000 లోపే AMOLED డిస్ప్లే మరియు బ్లూటూత్ కాలింగ్ ఫీచర్లతో యువతను ఆకర్షిస్తున్నాయి.
కొనే ముందు ఇవి గుర్తుంచుకోండి:
మీరు వాడుతున్న ఫోన్ (iOS లేదా Android), మీకు కావాల్సిన బ్యాటరీ లైఫ్ మరియు మీ బడ్జెట్ను బట్టి సరైన వాచ్ను ఎంచుకోండి. 2026లో స్మార్ట్వాచ్ అనేది కేవలం ఒక గడియారం కాదు, మీ వ్యక్తిగత హెల్త్ కోచ్!
