Next Month Launching Mobiles: సెప్టెంబర్లో లేటెస్ట్ స్మార్ట్ఫోన్లు.. లిస్ట్ వచ్చేసింది.. ఫీచర్లు అదిరాయ్..!
Next Month Launching Mobiles: ప్రతి సంవత్సరం లాగే, ఈ సంవత్సరం కూడా సెప్టెంబర్ నెల స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో సంచలనంగా మారనుంది. ఐఫోన్ 17 సిరీస్ నుండి శాంసంగ్ వరకు ఉత్తమ స్మార్ట్ఫోన్లు లాంచ్ కానున్నాయి. యాపిల్ ప్రియుల కోసం, ఐఫోన్ 17 సిరీస్ ఎయిర్ మోడల్తో లాంచ్ అవుతుంది. శాంసంగ్ గెలాక్సీ S25 FE కాకుండా, హువావే మేట్ XTs ఫోల్డబుల్ ఫోన్ కూడా మార్కెట్లోకి రానుంది. దీనితో పాటు, ఇండియన్ బ్రాండ్ లావా కొత్త ఫోన్ కూడా సెప్టెంబర్లో వస్తుంది. కొత్త ఫోన్ల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
iPhone 17 Series
యాపిల్ కొత్త ఐఫోన్ 17 లైనప్ను సెప్టెంబర్ 9-10 తేదీలలో లాంచ్ చేయచ్చు. దాని అమ్మకం సెప్టెంబర్ 19 నుండి ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ సంవత్సరం కంపెనీ ఐఫోన్ 17 ఎయిర్ను అత్యంత సన్నని మోడల్గా తీసుకువస్తుంది. దీని మందం కేవలం 5.5మి.మీ, దీనికి 6.6-అంగుళాల ప్రోమోషన్ OLED లభిస్తుందని భావిస్తున్నారు. కొత్త ఫోన్లు కెమెరా అప్గ్రేడ్లను పొందచ్చు. A19 సిరీస్ చిప్ను పొందచ్చు. ఈసారి 24MP వరకు సెల్ఫీ కెమెరాను కనుగొనవచ్చు. కంపెనీ iOS 16ని కూడా పరిచయం చేయబోతోంది.
Samsung Galaxy S25 FE
కొత్త ఫ్యాన్ ఎడిషన్ శాంసంగ్ ఫోన్ Galaxy S25 FE వచ్చే నెల సెప్టెంబర్ 4న అందుబాటులోకి వస్తుంది. లీక్ల ప్రకారం, Exynos 2400 ప్రాసెసర్తో పాటు, ఇందులో 6.7-అంగుళాల డైనమిక్ అమోలెడ్ కూడా ఉంటుంది. అలానే ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. దీనిలో 50MP ప్రైమరీ లెన్స్ అలాగే 12MP అల్ట్రావైడ్ లెన్స్, 8MP టెలిఫోటో సెన్సార్ ఉంటాయి. 12MP సెల్ఫీ కెమెరాతో పాటు, దీనికి IP68 రేటింగ్ అందించారు.
Huawei Mate XTs
చైనీస్ టెక్ కంపెనీ Huawei Mate XTs వచ్చే నెల సెప్టెంబర్ 12న విడుదల అవుతుంది. ఈ ఫోన్ ట్రిపుల్-ఫోల్డ్ డిజైన్తో పరిచయం చేశారు, డ్యూయల్-హింజ్ బిల్డ్ను పొందుతుంది. గొప్ప మన్నికతో పాటు, ఈ ఫోన్ కిరిన్ 9020 ప్రాసెసర్, eSIM- మాత్రమే డిజైన్తో వస్తుంది. హార్మోనీ OS 5.1ని పొందుతుంది. ఈ ఫోన్లో పెరిస్కోప్ లెన్స్తో 50MP కెమెరా సెటప్ ఉంటుంది. ధర 20,000 యువాన్లు (సుమారు రూ. 243,000) ఉంటుంది.
Lava Agni 4
లావా ప్రీమియం ఫీచర్ ఫోన్ Lava Agni 4 సెప్టెంబర్లో దాదాపు రూ. 25,000 ధరకు రావచ్చు. దీనికి మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8350 ప్రాసెసర్ ఉండవచ్చు. 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ AMOLED / OLED డిస్ప్లేతో 6.78 అంగుళాల FHD + స్క్రీన్ ఉంటుంది. 50MP డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా లేదా ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ఉన్న ఫోన్లు 7000mAh బ్యాటరీని పొందవచ్చు.