Samsung Tri-Fold Phone: శాంసంగ్ మొదటి ట్రై ఫోల్డ్ ఫోన్.. ఈ ఫోన్ ధర తెలిస్తే షాకే..!
Samsung Tri-Fold Phone: టెక్ దిగ్గజం శాంసంగ్ తన ఫోల్డబుల్ ఫోన్ విభాగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురావడానికి సిద్ధంగా ఉంది.
Samsung Tri-Fold Phone: టెక్ దిగ్గజం శాంసంగ్ తన ఫోల్డబుల్ ఫోన్ విభాగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురావడానికి సిద్ధంగా ఉంది. కంపెనీ తన మొదటి ట్రై-ఫోల్డ్ స్మార్ట్ఫోన్ను పరిచయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఈ ఫోన్ ఇప్పటికే భారీ ఉత్పత్తిలో ఉందని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ ఫోన్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'గెలాక్సీ అన్ప్యాక్డ్ 2025' ఈవెంట్లో అధికారికంగా ఆవిష్కరించబడే అవకాశం ఉంది. అయితే, నవంబర్లో మార్కెట్లో దాని వాణిజ్య లాంచ్ ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. కాబట్టి, శాంసంగ్ కొత్త ట్రై-ఫోల్డ్ స్మార్ట్ఫోన్ ఎలా ఉండవచ్చు? అంచనా ధర, ప్రతిదీ తెలుసుకుందాం.
నివేదిక ప్రకారం, శాంసంగ్ ట్రై-ఫోల్డ్ ఫోన్ ఇప్పటికే భారీ ఉత్పత్తిలో ఉంది. ప్రస్తుతానికి, శాంసంగ్ దాని ఉత్పత్తిని కేవలం 50,000 యూనిట్లకు పరిమితం చేసింది. ఇది 2 లక్షల యూనిట్ల ప్రారంభ అంచనా కంటే చాలా తక్కువ. కొత్త ఫారమ్ ఫ్యాక్టర్ మార్కెట్లో ఎలా స్వీకరించబడుతుందో తెలుసుకోవడానికి ఈ జాగ్రత్తగా అడుగు వేస్తుంది. ఈ మొదటి తరం పరికరాన్ని తాత్కాలికంగా గెలాక్సీ Z ట్రైఫోల్డ్ లేదా గెలాక్సీ G ఫోల్డ్ అని పిలుస్తారు. ఈ ఫోన్ వినియోగదారులలో ఎంత ఆసక్తిని సృష్టిస్తుందనే దాని ఆధారంగా భవిష్యత్తులో ఉత్పత్తి పరిమాణాన్ని నిర్ణయిస్తామని చెబుతున్నారు.
Samsung Tri-Fold Phone Specifications
అనేక నివేదికల ప్రకారం, ఈ ట్రై-ఫోల్డ్ ఫోన్లో అనేక కీలక లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఇది త్రీ-ఫోల్డింగ్ హింజ్ డిజైన్తో వస్తుంది. ఇది పూర్తిగా తెరిచినప్పుడు 8 అంగుళాల కంటే పెద్ద అమోలెడ్ స్క్రీన్ను అందించే అవకాశం ఉంది. ఇది వినియోగదారుకు టాబ్లెట్ లాంటి అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ఫోన్లో తాజా స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 4 ప్రాసెసర్ ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రాసెసర్ ధృవీకరించబడితే, ఇది ఫోన్కు అద్భుతమైన పనితీరును ఇస్తుంది.
బ్యాటరీ డిజైన్ గురించి మాట్లాడితే ట్రై-ఫోల్డ్ డిజైన్ కారణంగా, ఇది రెండు లేదా మూడు విభజించబడిన బ్యాటరీ యూనిట్లను కలిగి ఉండవచ్చు. దీని మొత్తం సామర్థ్యం 5000mAh కంటే ఎక్కువగా ఉంటుందని అంచనా. కెమెరా విభాగంలో 50MP ప్రైమరీ కెమెరా, అల్ట్రా-వైడ్, టెలిఫోటో లెన్స్లను కలిగి ఉంటుందని చెప్పబడే Z ఫోల్డ్ సిరీస్ లాగా మల్టీ-కెమెరా సెటప్ను ఆశిస్తున్నారు. అయితే, అధికారిక సమాచారం విడుదల కాలేదు.
Samsung Tri-Fold Phone Price
దక్షిణ కొరియా నుండి వచ్చిన నివేదికల ప్రకారం, ఈ ఫోన్ ధర రూ.2,00,000 నుండి రూ.2,30,000 (USD 2400 - 2700) మధ్య ఉంటుందని అంచనా. ఇది శాంసంగ్ నుండి వచ్చిన అత్యంత ఖరీదైన పరికరాల్లో ఒకటి అవుతుంది. ప్రారంభంలో, నవంబర్లో పరిమిత సంఖ్యలో యూనిట్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. మార్కెట్ ప్రతిస్పందనను బట్టి, ఈ ఫోన్ తరువాతి దశల్లో ఇతర దేశాలకు విస్తరించే అవకాశం ఉంది.
ఫోల్డబుల్ ఫోన్ విభాగంలో శాంసంగ్ తన నాయకత్వాన్ని కొనసాగించడానికి ఈ కొత్త ప్రయత్నం ఒక ముఖ్యమైన అడుగు. భవిష్యత్తులో ట్రై-ఫోల్డ్ ఫోన్లు విజయవంతమైతే, శాంసంగ్ అటువంటి మోడళ్ల ఉత్పత్తిని వేగవంతం చేయవచ్చు. ఇది కేవలం సాంకేతిక అభివృద్ధి మాత్రమే కాదు, మారుతున్న వినియోగదారు ప్రాధాన్యతలకు అనుగుణంగా కొత్త అనుభవాన్ని అందించే ప్రయత్నం కూడా. పరిమిత ఉత్పత్తి, నియంత్రిత విడుదల కంపెనీ జాగ్రత్తగా విధానాన్ని చూపిస్తుంది. ఈ ఫోన్ విజయవంతమైతే, భవిష్యత్తులో ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్ దిశను మార్చే అవకాశం ఉంది.