Samsung Galaxy S26 Series: శాంసంగ్ నుంచి S26 సిరీస్.. కొత్త స్నాప్డ్రాగన్ ప్రాసెసర్తో వచ్చేస్తోంది..!
Samsung Galaxy S26 Series: శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26 సిరీస్ కోసం వినియోగదారులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
Samsung Galaxy S26 Series: శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26 సిరీస్ కోసం వినియోగదారులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా ఈ సిరీస్ గురించి జనాలు ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నారు. ఈ ఫ్లాగ్షిప్ సిరీస్ ప్రారంభం గురించి ముఖ్యమైన వివరాలు ఇప్పుడు బయటపడ్డాయి. ఫిబ్రవరి 25న, కంపెనీ గెలాక్సీ S26 సిరీస్ కోసం గెలాక్సీ అన్ప్యాక్డ్ ఈవెంట్ను నిర్వహించవచ్చని కొన్ని నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి. ఇది కంపెనీ రెగ్యులర్ టైమ్టేబుల్ కంటే ఒక నెల దాటిపోయింది. ఈ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో ఈవెంట్ AIకి ఒక ప్రదర్శనగా ఉంటుందని నివేదిక పేర్కొంది.
2023 లో S23 అరంగేట్రం తర్వాత, మూడు సంవత్సరాలలో శాంసంగ్ తన మొదటి శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో అన్ప్యాక్డ్ ఈవెంట్ కు సిద్ధమవుతోంది" అని శామ్సంగ్ సన్నాహాల గురించి తెలిసిన ఒక అంతర్గత వ్యక్తి ప్రచురణకు తెలిపారు. AI స్మార్ట్ఫోన్ యుగంలో అగ్రగామిగా ఉన్న శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో, AI టెక్నాలజీకి కేంద్రంగా మారినందున శామ్సంగ్ ఈవెంట్ కు అనువైన వేదిక అని అంతర్గత వ్యక్తి అన్నారు.
శాంసంగ్ లైనప్ వ్యూహం ఇటీవల మారి ఉండవచ్చు, ఇది ఈ ఆలస్యానికి కారణం కావచ్చు. గెలాక్సీ S26 ప్లస్ స్థానంలో గెలాక్సీ S25 ఎడ్జ్ ను తీసుకురావాలని భావించారు, అయితే ఎడ్జ్ పేలవమైన అమ్మకాల కారణంగా శాంసంగ్ ప్లస్ మోడల్ను తిరిగి తీసుకురావాలని ఎంచుకుంది. దీని అర్థం గెలాక్సీ S26, S26 ప్లస్ , S26 అల్ట్రా మరోసారి అందుబాటులో ఉండవచ్చని.
గమనార్హంగా, గెలాక్సీ S22 సిరీస్ తర్వాత మొదటిసారిగా శాంసంగ్ ఎక్సినోస్ 2600 చిప్ గెలాక్సీ S26 సిరీస్లో చేర్చబడుతుందని కూడా పుకారు చెబుతోంది, ఇందులో అల్ట్రా వేరియంట్ కూడా ఉంది. కొన్ని మార్కెట్లలో, కంపెనీ క్వాల్కమ్ తాజా స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 ప్రాసెసర్ను అందిస్తుంది, కానీ ఇది డ్యూయల్-చిప్ విధానంగా కొనసాగుతుంది. ఈ సిరీస్ ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుందనే దాని గురించి సంస్థ ఇంకా ఎటువంటి బహిరంగ ప్రకటనలు చేయలేదని గమనించడం ముఖ్యం.