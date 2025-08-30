Samsung Galaxy S25 FE Series: శాంసంగ్ గెలాక్సీ కొత్త ఫోన్.. లాంచ్కు ముందే అన్ని ఫీచర్లు లీక్..!
Samsung Galaxy S25 FE Series: ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో Samsung Galaxy S25 సిరీస్ లాంచ్ అయింది. దీని కింద, Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 Ultra మార్కెట్లోకి విడుదలయ్యాయి. ఇప్పుడు కొత్త ఫోన్ను అంటే Samsung Galaxy S25 FE లైనప్లోకి చేర్చడానికి సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి, వీటిలోని అన్ని ఫీచర్లు ఆన్లైన్లో లీక్ అయ్యాయి.
Samsung Galaxy S25 FE Specifications
నివేదికల ప్రకారం.. Samsung Galaxy S25 FE పరిమాణం 161.3 x 76.6 x 7.4mm, బరువు 190 గ్రాములు ఉంటుంది. ఈ ఫోన్ పాత వెర్షన్ కంటే సన్నగా ఉంటుందని నమ్ముతారు. ఈ ఫోన్ 6.7-అంగుళాల డైనమిక్ AMOLED 2X డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. దీని రిఫ్రెష్ రేటు 120Hz ఉంటుంది. నీరు, ధూళి నుండి రక్షించడానికి IP68 రేటింగ్ ఇవ్వవచ్చు. దీనితో పాటు, స్క్రీన్ రక్షణ కోసం గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.
మెరుగైన, వేగవంతమైన పనితీరు కోసం, శాంసంగ్ రాబోయే స్మార్ట్ఫోన్ Exynos 2400 చిప్సెట్తో అమర్చబడే అవకాశం ఉంది. ఈ ఫోన్ 8GB RAM +256GB వరకు అంతర్గత నిల్వను కలిగి ఉంటుంది. అదే సమయంలో, ఈ మొబైల్ ఫోన్ Android 16లో నడుస్తున్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో పనిచేస్తుంది.
వీడియో షూటింగ్, ఫోటోగ్రఫీ కోసం, Samsung Galaxy S25 FEలో OISకి మద్దతు ఇచ్చే 50MP ప్రైమరీ సెన్సార్, 12MP అల్ట్రా వైడ్, 8MP టెలిఫోటో లెన్స్ ఉండవచ్చు, సెల్ఫీలు క్లిక్ చేయడానికి ముందు భాగంలో 12MP కెమెరా ఇవ్వవచ్చు. Galaxy S25 FEలో S24 FE 4500mAh బ్యాటరీ ఉండవచ్చని, ఇది 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ , 15W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుందని నివేదిక పేర్కొంది.
అదే సమయంలో, కనెక్టివిటీ కోసం, హ్యాండ్సెట్లో డ్యూయల్ సిమ్ స్లాట్, వై-ఫై, GPS, బ్లూటూత్, USB టైప్-సి పోర్ట్ ఉంటాయి. ఫోన్ను సెప్టెంబర్లో ప్రవేశపెట్టవచ్చని పేర్కొంటున్నాయి. దీని ధర రూ. 50 నుండి 55 వేల మధ్య ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.