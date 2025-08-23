Samsung Galaxy S25 FE: శాంసంగ్ నుంచి కొత్త ఫోన్.. సెప్టెంబర్ 4న లాంచ్.. ఫీచర్లు అదిరాయ్..!
Samsung Galaxy S25 FE: సెప్టెంబర్లో ఐఫోన్ 17 సిరీస్ లాంచ్కు ముందు, శాంసంగ్ గెలాక్సీ S25 FEని లాంచ్ చేస్తోంది. శాంసంగ్ ప్రతి సంవత్సరం తన ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ల మాదిరిగానే ఫ్యాన్ ఎడిషన్ ఫోన్లను విడుదల చేస్తోంది. ఇప్పుడు, ఈ ప్రత్యేక ఫోన్ గెలాక్సీ S25 సిరీస్లో లాంచ్ అవుతోంది. కంపెనీ ఇంకా అధికారికంగా ఫీచర్లు లేదా ధరను ప్రకటించలేదు. కానీ స్మార్ట్ఫోన్ ధర, స్పెసిఫికేషన్ల గురించి ఇప్పటికే పుకార్లు ఉన్నాయి. S25 ఫ్యాన్ ఎడిషన్ పెద్ద డిస్ప్లే, గుండ్రని మూలలు, ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా లేఅవుట్తో కూడిన స్మార్ట్ఫోన్ అవుతుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ గురించి పూర్తి వివరాలు తెెలుసుకుందాం.
Samsung Galaxy S25 FE Launch Date
శాంసంగ్ గెలాక్సీ S25 FE సెప్టెంబర్ 4, 2025న లాంచ్ అవుతుందని భావిస్తున్నారు. గెలాక్సీ S25 FE బెర్లిన్లో జరిగే IFA 2025 ఈవెంట్లో లాంచ్ అవుతుంది. కానీ కంపెనీ ఇంకా తేదీని అధికారికంగా ధృవీకరించలేదు.
Samsung Galaxy S25 FE Specifications
ఫోన్ ఫీచర్లను కంపెనీ ఇంకా విడుదల చేయలేదు. అయితే, ప్రాసెసర్, కెమెరా, డిస్ప్లే వంటి దాని ఫీచర్ల గురించి కొన్ని నివేదికలు వచ్చాయి. ఫ్యాన్ ఎడిషన్ 6.7-అంగుళాల ఫుల్ HD+ AMOLED డిస్ప్లేతో వస్తుంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్+ ప్రొటెక్షన్ అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్ Exynos 2400 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందే అవకాశం ఉంది. ఈ ఫోన్ 8GB వరకు RAM మరియు 256GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ను పొందుతుంది.
ఈ ఫోన్ వెనుక భాగంలో ట్రిపుల్ కెమెరాను ఆశించవచ్చు. 50MP ప్రైమరీ సెన్సార్, 12MP అల్ట్రావైడ్ లెన్స్, 3x ఆప్టికల్ జూమ్తో 8MP టెలిఫోటో కెమెరా ఉంటాయి. ఈ ఫోన్ ముందు భాగంలో 12MP సెల్ఫీ షూటర్ ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఫ్యాన్ ఎడిషన్లో LED ఫ్లాష్, వెనుక ప్యానెల్లో నిలువుగా అమర్చబడిన ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా ఉంటాయి. ఫోన్లో కుడి వైపున పవర్ బటన్, వాల్యూమ్ రాకర్ ఉండే అవకాశం ఉంది.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ S25 స్పెషల్ ఫోన్ ముందు భాగంలో కనీస బెజెల్స్తో ఎడ్జ్-టు-ఎడ్జ్ డిస్ప్లేను కూడా కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఫోన్లో 4,900 mAh బ్యాటరీ ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఈ ప్రత్యేక ఫోన్కు 25W వైర్డ్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ లభిస్తుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ Android 16 ఆధారంగా One UI 8 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై పనిచేస్తుంది.