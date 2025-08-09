Samsung Galaxy S24 Ultra Price Drop: ఈ శాంసంగ్ ఫోన్ ధర పడిపోయింది.. రూ.50 వేలు డిస్కౌంట్.. మిస్ చేయకండి..!
Samsung Galaxy S24 Ultra Price Drop: టెక్ బ్రాండ్ శాంసంగ్ Galaxy S24 Ultra ధరను రూ. 50,000 వరకు తగ్గించింది. 200MP కెమెరాతో శాంసంగ్ ఈ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ ఇప్పుడు లాంచ్ ధర కంటే చాలా చౌకగా అందుబాటులో ఉంది.
Samsung Galaxy S24 Ultra Price Drop: టెక్ బ్రాండ్ శాంసంగ్ Galaxy S24 Ultra ధరను రూ. 50,000 వరకు తగ్గించింది. 200MP కెమెరాతో శాంసంగ్ ఈ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ ఇప్పుడు లాంచ్ ధర కంటే చాలా చౌకగా అందుబాటులో ఉంది. గత సంవత్సరం విడుదలైన ఈ AI ఫోన్ను 12GB RAM+ 256GB ప్రారంభ వేరియంట్లో కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్లు అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్లలో ఈ ఫోన్ ధరలో రూ. 15,000 వరకు తేడా ఉంది. ఈ ఫోన్ ధర, అందుబాటులో ఉన్న ఆఫర్ల గురించి తెలుసుకుందాం.
Samsung Galaxy S24 Ultra Offers
ఈ శాంసంగ్ ఫోన్ ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ అమెజాన్లో రూ. 97,999 ప్రారంభ ధరకు జాబితా చేశారు. ఈ ఫోన్ ప్రారంభ ధర రూ. 1,34,999. ఫోన్ ధర ఇప్పటికే రూ. 33,000 తగ్గించారు. దీనితో పాటు, రూ. 3,000 వరకు క్యాష్బ్యాక్ ఇస్తున్నారు. అదే సమయంలో ఈ ఫోన్ ఫ్లిప్కార్ట్లో రూ. 81,886కి జాబితా చేశారు. ఈ ఫోన్ ధర దాదాపు రూ. 53,000 తగ్గింది. దీనితో పాటు, ఫోన్ కొనుగోలుపై 5శాతం క్యాష్బ్యాక్, ఎక్స్ఛేంజ్, EMI ఆఫర్లు కూడా ఉన్నాయి.
Samsung Galaxy S24 Ultra Features
శాంసంగ్ ఈ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ 6.8-అంగుళాల క్వాడ్ HD + డిస్ప్లేతో వస్తుంది, ఇది 120Hz హై రిఫ్రెష్ రేట్, ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ ఫోన్ IP68 రేటింగ్తో వస్తుంది, దీని కారణంగా ఫోన్ నీటిలో మునిగిపోయినా దెబ్బతినదు. దీనితో, కంపెనీ S-పెన్ను అందిస్తుంది, దీని ద్వారా మల్టీఫంక్షన్ చేయవచ్చు. ఫోన్ టైటానియం బాడీతో ఉంటుంది.
గెలాక్సీ S24 అల్ట్రాలో క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 3 ప్రాసెసర్ ఉంది. ఫోన్ 12GB వరకు ర్యామ్, 512GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇందులో 5000mAh బ్యాటరీ ఉంది, దీనితో 45W ఫాస్ట్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్ ఇచ్చారు. అదే సమయంలో, ఫోన్లో వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ఫీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
ఈ ఫోన్ వెనుక భాగంలో క్వాడ్ కెమెరా సెటప్ అందుబాటులో ఉంది. దీనికి 200MP మెయిన్ కెమెరా ఉంటుంది. దీనితో పాటు, 50MP అల్ట్రా వైడ్, 12MP టెలిఫోటో, 10MP మాక్రో కెమెరా అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ ఫోన్లో సెల్ఫీ , వీడియో కాలింగ్ కోసం 12MP కెమెరా ఉంది. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 14 ఆధారంగా OneUIలో పనిచేస్తుంది. గెలాక్సీ AI ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.