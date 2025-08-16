Samsung Galaxy S24 Ultra 5G: ఫ్లిప్కార్ట్ భారీ ఆఫర్.. ఊహించని డిస్కౌంట్తో శాంసంగ్ గెలాక్సీ S24 అల్ట్రా..!
Samsung Galaxy S24 Ultra 5G: ఫ్లిప్కార్ట్ భారీ ఆఫర్.. ఊహించని డిస్కౌంట్తో శాంసంగ్ గెలాక్సీ S24 అల్ట్రా..!
Samsung Galaxy S24 Ultra 5G: మీరు అల్ట్రా-ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్ను పొందాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, ఈ సమయం మీకు ఉత్తమమైనది కావచ్చు. గతంలో రూ. 1,34,999 ధరకు అమ్ముడైన శాంసంగ్ టాప్-ఎండ్ మోడల్, Galaxy S24 Ultra 5G, ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్లో చాలా తక్కువ ధరకు అందుబాటులో ఉంది. ఇంత పెద్ద డిస్కౌంట్, బ్యాంక్ ఆఫర్ను పొందడం చాలా తక్కువ సందర్భాలలో జరుగుతుంది, కాబట్టి ఇది మీకు ఒక సువర్ణావకాశం.
Samsung Galaxy S24 Ultra 5G Price And Offers
Samsung Galaxy S24 Ultra 5G అసలు ధర రూ. 1,34,999, కానీ ప్రస్తుతం ఇది ఫ్లిప్కార్ట్లో కేవలం రూ. 81,999కి అందుబాటులో ఉంది. అంటే, మీరు 39శాతం డైరెక్ట్ డిస్కౌంట్ను పొందుతున్నారు. దీనితో పాటు, బ్యాంక్ ఆఫర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి - యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఫ్లిప్కార్ట్ డెబిట్ కార్డ్తో చెల్లింపుపై, మీకు రూ. 750 వరకు 5శాతం క్యాష్బ్యాక్ లభిస్తుంది. అదే సమయంలో మీకు ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఉంటే, మీరు 5శాతం క్యాష్బ్యాక్ను పొందచ్చు, ఇది స్టేట్మెంట్ త్రైమాసికంలో రూ. 4,000 వరకు ఉండచ్చు.
Samsung Galaxy S24 Ultra 5G Features And Specifications
Samsung Galaxy S24 Ultra 5G డిజైన్ చాలా ప్రీమియం, ప్రత్యేకమైనది. ఇది టైటానియం ఫ్రేమ్, గొరిల్లా గ్లాస్ ఆర్మర్ను ఉపయోగిస్తుంది, ఇది దీనిని మరింత బలంగా, మన్నికగా చేస్తుంది. ఫోన్ లుక్ చాలా షార్ప్ , విలాసవంతమైనది, దానిని చేతిలో పట్టుకోవడం దానికదే ప్రీమియం అనుభూతిని ఇస్తుంది.
ఈ ఫోన్లో 6.8-అంగుళాల QHD + డైనమిక్ AMOLED 2X డిస్ప్లే ఉంది. ఇది అద్భుతమైన కలర్, బ్రైట్నెస్ ఇస్తుంది. 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో, స్క్రోలింగ్, గేమింగ్, వీడియో చూసే అనుభవం సున్నితంగా, సరదాగా మారుతుంది. HDR10 + మద్దతు కారణంగా సినిమాలు, సిరీస్లను చూడటం చాలా సినిమాటిక్ అనుభూతిని ఇస్తుంది.
ఈ ఫోన్ అతిపెద్ద ఫీచర్ దీని 200MP మెయిన్ కెమెరా, ఇది ప్రతి ఫోటోలో అద్భుతమైన వివరాలు , రంగును ఇస్తుంది. 12MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్, 10MP 3x టెలిఫోటో, 50MP 5x పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్తో కూడా వస్తుంది. ఈ సెటప్ తక్కువ-కాంతి ఫోటోగ్రఫీ, జూమ్ షాట్లలో కూడా గొప్ప ఫలితాలను ఇస్తుంది. ముందు భాగంలో 12MP కెమెరా ఉంది, ఇది గొప్ప సెల్ఫీలను తీసుకుంటుంది.