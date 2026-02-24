Samsung Galaxy S24 Price Drop: శామ్సంగ్ గెలాక్సీ S24 ధరలో భారీ కోత.. ఐఫోన్ ప్రేమికులకు ఊహించని షాక్..!
ఫ్లాగ్షిప్ ఫీచర్లతో వచ్చిన Galaxy S24 ఇప్పుడు తక్కువ ధరకే.. ప్రీమియం సెగ్మెంట్లో పోటీకి కొత్త టర్న్!
Samsung Galaxy S24 Price Dro: ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్ కొనాలనుకునే వారికి ఇది ఒక గొప్ప శుభవార్త. శామ్సంగ్ తన ప్రతిష్టాత్మక 'గెలాక్సీ S24' మోడల్పై ఏకంగా ₹30,000 పైగా ధరను తగ్గించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఐఫోన్కు పోటీగా నిలిచే ఈ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ ఇప్పుడు మరింత అందుబాటు ధరలోకి రావడంతో టెక్ ప్రియులు ఎగబడుతున్నారు. పండుగ సీజన్ ఆఫర్లు, మార్కెట్ పోటీని దృష్టిలో ఉంచుకుని శామ్సంగ్ ఈ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది.
గెలాక్సీ S24 కేవలం ఒక ఫోన్ మాత్రమే కాదు, ఇది ఒక ఏఐ పవర్హౌస్. ఇందులో ఉన్న అత్యాధునిక ఫీచర్లు స్మార్ట్ఫోన్ వాడకాన్ని సరికొత్త స్థాయికి తీసుకెళ్లాయి. ఫోటో ఎడిటింగ్ నుంచి మొదలుకుని లైవ్ ట్రాన్స్లేషన్ వరకు అన్నీ కృత్రిమ మేధస్సుతో పనిచేస్తాయి. ఇంతటి హై-ఎండ్ టెక్నాలజీని ఇప్పుడు తక్కువ ధరకే పొందవచ్చనే వార్త వినియోగదారులలో విపరీతమైన ఆసక్తిని పెంచుతోంది.
ఈ ఫోన్ కెమెరా క్వాలిటీ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. రాత్రి పూట కూడా పగటి వెలుతురులో తీసినట్లుగా స్పష్టమైన ఫోటోలను అందించే 'నైటోగ్రఫీ' ఫీచర్ ఇందులో ఉంది. అలాగే దీని డిస్ప్లే క్వాలిటీ అత్యున్నత ప్రమాణాలతో ఉంటుంది, దీనిపై వీడియోలు చూడటం ఒక అద్భుతమైన అనుభవం. శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్ కారణంగా ఎంతటి భారీ గేమ్స్ అయినా స్మూత్గా రన్ అవుతాయి.
ధర తగ్గుదల తర్వాత గెలాక్సీ S24 సెగ్మెంట్ లీడర్గా ఎదిగే అవకాశం ఉంది. ప్రీమియం లుక్, వాటర్ రెసిస్టెన్స్, మరియు సుదీర్ఘ కాలం పాటు సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ లభిస్తాయి కాబట్టి ఇది ఒక దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిలాంటిది. శామ్సంగ్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వల్ల సేల్స్ గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. మీరు మంచి ప్రీమియం ఫోన్ కోసం ఎదురుచూస్తుంటే, ఇదే సరైన సమయం.