Samsung Galaxy M35 5G: బిగ్గెస్ట్ ఆఫర్.. శాంసంగ్ ఫోన్పై భారీ డిస్కౌంట్..!
Samsung Galaxy M35 5G: మీరు శాంసంగ్ ఫోన్ కొనాలని ఆలోచిస్తుంటే, మీకు గొప్ప వార్త ఉంది. గత సంవత్సరం లాంచ్ అయిన శాంసంగ్ 5G ఫోన్ లాంచ్ ధర కంటే రూ.3 వేలు చౌకగా మారింది. మనం Samsung Galaxy M35 5G గురించి మాట్లాడుతున్నాము. లాంచ్ సమయంలో ఈ ఫోన్ 8GB RAM +128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ.21499. ఇప్పుడు ఈ ఫోన్ అమెజాన్ ఇండియాలో రూ.18449 ధరతో జాబితా చేశారు. మీరు ఈ ఫోన్ను రూ.924 వరకు క్యాష్బ్యాక్తో కూడా కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఫోన్పై గొప్ప ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ కూడా ఇస్తున్నారు. ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లో లభించే డిస్కౌంట్ మీ పాత ఫోన్, బ్రాండ్, కంపెనీ ఎక్స్ఛేంజ్ పాలసీ స్థితిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
Samsung Galaxy M35 5G Specifications
కంపెనీ ఈ ఫోన్లో 6.6-అంగుళాల సూపర్ AMOLED డిస్ప్లేను అందిస్తోంది. ఫోన్లో అందిస్తున్న ఈ డిస్ప్లే 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్కు మద్దతు ఇస్తుంది. డిస్ప్లే పీక బ్రైట్నెస్ స్థాయి 1000 నిట్లు. డిస్ప్లే రక్షణ కోసం, కంపెనీ దానిలో గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ +ను అందిస్తోంది. ఫోన్ 8GB ర్యామ్, 256GB వరకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఎంపికలతో వస్తుంది. ప్రాసెసర్గా, కంపెనీ ఫోన్లో Exynos 1380 చిప్సెట్ను అందిస్తోంది. ఫోటోగ్రఫీ కోసం, మీరు ఈ ఫోన్లో LED ఫ్లాష్తో మూడు కెమెరాలను పొందుతారు.
వీటిలో 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ యాంగిల్, 50-మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ లెన్స్తో 2-మెగాపిక్సెల్ మాక్రో కెమెరా ఉన్నాయి. అదే సమయంలో సెల్ఫీ కోసం, మీరు ఈ ఫోన్లో 13-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను చూస్తారు. ఫోన్లో అందించిన బ్యాటరీ 6000mAh, ఇది 25 వాట్ల ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. బయోమెట్రిక్ భద్రత కోసం, మీరు ఫోన్లో సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ను చూస్తారు.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గురించి చెప్పాలంటే, ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 14 ఆధారంగా OneUI 6.1లో పనిచేస్తుంది. బలమైన ధ్వని కోసం, మీరు ఈ ఫోన్లో స్టీరియో స్పీకర్లతో డాల్బీ ఆడియోను కూడా పొందుతారు. కనెక్టివిటీ కోసం, మీరు ఈ ఫోన్లో 5G, డ్యూయల్ 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), బ్లూటూత్ 5.3, GPS, USB టైప్-C వంటి ఎంపికలను పొందుతారు.