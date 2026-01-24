Samsung Galaxy A57: శాంసంగ్ గెలాక్సీ.. బడ్జెట్ ధరలో ప్రీమియం ఫీచర్లు.. మార్కెట్లో ప్రకంపనలు..!
Samsung Galaxy A57: ఖరీదైన ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ కొనాలని ఉన్నా, బడ్జెట్ సహకరించక వెనకడుగు వేసే టెక్ ప్రియులకు శాంసంగ్ ఎప్పుడూ ఒక భరోసానే. సరిగ్గా అదే నమ్మకాన్ని నిజం చేస్తూ, స్టైల్కు కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలిచే తన పాపులర్ 'A' సిరీస్లో సరికొత్త సంచలనాన్ని ఆవిష్కరించేందుకు ఈ కొరియన్ దిగ్గజం సిద్ధమైంది.
ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో సెగలు పుట్టిస్తున్న 'శాంసంగ్ గెలాక్సీ A57' లీకులు చూస్తుంటే, మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో ప్రకంపనలు ఖాయమనిపిస్తోంది. ఫిబ్రవరి లేదా మార్చి మాసాల్లో అడుగుపెట్టనున్న ఈ స్లిమ్ అండ్ స్టైలిష్ హ్యాండ్సెట్, తన లుక్స్తోనే యూత్ మనసు దోచుకోవడానికి రెడీ అయిపోయింది.
ఈ ఫోన్ డిస్ప్లే విషయానికి వస్తే, వినియోగదారులకు ఒక విజువల్ ఫీస్ట్ను అందించేలా 6.6 అంగుళాల ఫుల్ హెచ్డీ ప్లస్ OLED స్క్రీన్ను ఇందులో పొందుపరిచారు. స్మూత్ పర్ఫార్మెన్స్ కోసం 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను జోడించడంతో, హై-ఎండ్ గేమ్స్ ఆడినా లేదా ఓటీటీలో సినిమాలు చూసినా ఆ అనుభూతి అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇక దీని లోపల శక్తివంతమైన ఎగ్జినోస్ 1680 ఆక్టాకోర్ ప్రాసెసర్ను అమర్చడం వల్ల మల్టీ టాస్కింగ్ ఎక్కడా తడబడకుండా సాగుతుంది. ముఖ్యంగా భారీ ఫైల్స్ దాచుకోవడానికి వీలుగా 256GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఆప్షన్తో ఈ ఫోన్ మార్కెట్లోకి వస్తుండటం గమనార్హం.
కెమెరాల పరంగా కూడా శాంసంగ్ ఎక్కడా తగ్గలేదు, ఫోటోగ్రఫీ అంటే ప్రాణమిచ్చే వారి కోసం వెనుక వైపు ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ను సిద్ధం చేసింది. ఇందులో 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా మెరుపులు మెరిపిస్తుండగా, దానికి తోడుగా 12MP అల్ట్రా వైడ్, 5MP మాక్రో లెన్స్లు అదనపు బలాన్ని ఇస్తున్నాయి. నేటి తరం సోషల్ మీడియా ప్రియుల కోసం 12 మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరాను కూడా ఇందులో అందించారు. సాఫ్ట్వేర్ పరంగా చూస్తే, ఇది లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 16 వెర్షన్తో పాటు శాంసంగ్ సొంత వన్ యూఐ 8 ఇంటర్ఫేస్పై నడుస్తూ అత్యంత సులభమైన యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అందిస్తుంది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ భద్రత, మన్నిక విషయానికి వస్తే, స్క్రీన్ కిందనే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ను అమర్చి టెక్నాలజీని మరో మెట్టు ఎక్కించారు. అంతేకాకుండా దుమ్ము, నీటి వల్ల ఫోన్ పాడవకుండా ఉండేందుకు ఐపీ67 రేటింగ్ను కూడా దీనికి జోడించడం విశేషం. పాటలు వినేటప్పుడు, వీడియోలు చూసేటప్పుడు సినిమాటిక్ అనుభూతిని ఇచ్చేలా స్టీరియో స్పీకర్లను ఇందులో చేర్చారు. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఫోన్ పట్టుకున్నప్పుడు చాలా తేలికగా, సన్నగా ఉంటూనే చేతికి ఒక ప్రీమియం ఫీల్ను కలిగించేలా దీని డిజైన్ను మలిచారు.
ఛార్జింగ్ సమస్యను అధిగమించేందుకు 5000mAh సామర్థ్యం కలిగిన భారీ బ్యాటరీని ఈ గెలాక్సీ A57లో అందించారు. కేవలం బ్యాటరీ పెద్దగా ఉండటమే కాకుండా, దాన్ని అంతే వేగంగా ఛార్జ్ చేయడానికి 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా ఇచ్చారు. శాంసంగ్ నుంచి అధికారిక విడుదల తేదీ ఇంకా ప్రకటించనప్పటికీ, బడ్జెట్ ధరలోనే ఈ ప్రీమియం ఫీచర్లు లభిస్తుండటంతో మార్కెట్లో దీనిపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. తక్కువ ధరలో ఎక్కువ ఫీచర్లు కోరుకునే వారికి ఈ ఫోన్ రాబోయే రోజుల్లో బెస్ట్ ఆప్షన్గా మారే అవకాశం ఉంది.