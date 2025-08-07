Samsung Galaxy A17 5G: బడ్జెట్ ధరకే Samsung Galaxy A17 5G.. ధర, ఫీచర్లు ఇవేగా..!
Samsung Galaxy A17 5G: శాంసంగ్ తన కొత్త మిడ్-రేంజ్ Samsung Galaxy A17 5G స్మార్ట్ఫోన్ను ఎంపిక చేసిన దేశాలలో నిశ్శబ్దంగా విడుదల చేసింది. శాంసంగ్ తన తాజా పోటీదారు అయిన Galaxy A17 5Gని అధికారికంగా ఆవిష్కరించింది. సరసమైన ధర, చాలా ఇష్టపడే లక్షణాల కలయికతో, ఈ Galaxy ఫోన్ దాని సొగసైన లుక్స్, శక్తివంతమైన పనితీరు, ఘనమైన సాఫ్ట్వేర్ మద్దతుతో తెరపైకి వస్తోంది. ఇది మీ తదుపరి స్మార్ట్ఫోన్ అప్గ్రేడ్కు బలమైన అభ్యర్థిగా చేస్తుంది.
Samsung Galaxy A17 5G Specifications
Samsung Galaxy A17 5G స్మార్ట్ఫోన్ 1080×2340 పిక్సెల్ల రిజల్యూషన్తో 6.7-అంగుళాల FHD+ ఇన్ఫినిటీ-U సూపర్ AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది మీ సోషల్ ఫీడ్లను బట్టర్ స్మూత్ 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో స్క్రోల్ చేయడంలో మీకు సహాయపడుతుంది.
ఫోన్ Samsung ప్రయత్నించిన, పరీక్షించబడిన Infinity-U డిజైన్కు కట్టుబడి ఉంటుంది. ట్రిపుల్-కెమెరా సెటప్ f/1.8 ఎపర్చర్తో 50MP ప్రైమరీ సెన్సార్ను కలిగి ఉంది. దీనికి 5MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్, నిరాడంబరమైన కానీ ఆచరణాత్మకమైన 2MP మాక్రో లెన్స్ మద్దతు ఇస్తుంది. మీ వీడియో కాల్స్ , సెల్ఫీ స్నాప్ల కోసం మీకు సేవ చేయడానికి 13MP ఫ్రంట్ కెమెరా సిద్ధంగా ఉంది.
Galaxy A17 5G సమర్థవంతమైన 5nm ప్రక్రియపై నిర్మించబడిన నమ్మకమైన ఆక్టా-కోర్ Exynos 1330 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఈ చిప్సెట్ రెండు శక్తివంతమైన 2.4GHz కార్టెక్స్-A78 కోర్లను ఆరు సమర్థవంతమైన 2GHz కార్టెక్స్-A55 కోర్లతో మిళితం చేస్తుంది. దీనికి Mali-G68 MP2 GPU మద్దతు ఇస్తుంది. గేమింగ్, మల్టీ టాస్కింగ్ లేదా రోజువారీ పనులు అయినా, ఫోన్ సజావుగా పనిచేయడానికి బాగా అమర్చబడి ఉంటుంది.
శాంసంగ్ ఈ ఫోన్ మూడు ప్రత్యేకమైన వేరియంట్లతో వస్తుంది - 4GB, 6GB, 8GB RAM - దీని నిల్వ కేవలం 128GB అంతర్గత నిల్వ. దీన్ని మైక్రో SD ద్వారా 2TB వరకు విస్తరించవచ్చు. మీ అంతులేని సెల్ఫీల నుండి భారీ యాప్ అప్డేట్ల వరకు ప్రతిదీ నిల్వ చేయడానికి తగినంత స్థలం ఉంది. Samsung Galaxy A17 5G స్మార్ట్ఫోన్ 25W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇచ్చే ఉదారమైన 5000mAh బ్యాటరీని ప్యాక్ చేస్తుంది.
Samsung Galaxy A17 5G Price
Samsung Galaxy A17 5G స్మార్ట్ఫోన్ 4GB RAM+ 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ కోసం 239 యూరోలు (సుమారు రూ. 24,999) నుండి ప్రారంభమవుతుంది. అనేక యూరోపియన్ మార్కెట్లలో ఇప్పటికే ప్రీ-ఆర్డర్లు ప్రారంభమయ్యాయి. వచ్చే వారం షిప్మెంట్లు ప్రారంభమవుతాయని భావిస్తున్నారు. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ త్వరలో భారతదేశం, ఇతర ప్రాంతాలలో కూడా అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఇది ఆచరణాత్మకమైన సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్ను కలిగి ఉంది. దుమ్ము మరియు నీటి నిరోధకత కోసం IP54 రేటింగ్ను కలిగి ఉంది.