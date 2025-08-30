Samsung Galaxy A17 5G: శాంసంగ్ కొత్త బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్.. AI కెమెరా.. సూపర్ అమోలెడ్ డిస్ప్లే..!
Samsung Galaxy A17 5G: భారతదేశంలో శాంసంగ్ కొత్త బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్ Samsung Galaxy A17 5Gని విడుదల చేసింది. ఇది శక్తివంతమైన ఫీచర్లతో వచ్చే ఎంట్రీ లెవల్ స్మార్ట్ఫోన్. కంపెనీ ఇప్పటికే ఈ హ్యాండ్సెట్ను ఎంపిక చేసిన ప్రపంచ మార్కెట్లలో విడుదల చేసింది, ఇప్పుడు ఇది భారతదేశంలో సందడి చేయనుంది.
ఇందులో అద్భుతమైన 50MP నో షేక్ కెమెరాతో సూపర్ AMOLED డిస్ప్లే ఉంది. అలాగే, హ్యాండ్సెట్కి 5,000mAh బ్యాటరీ ఉంది. Exynos 1330 చిప్సెట్పై నడుస్తుంది. గెలాక్సీ A17 5G గూగుల్ జెమిని AI అసిస్టెంట్, సర్కిల్ టు సెర్చ్ ఫీచర్లకు మద్దతు ఇస్తుంది. అలాగే, ఫోన్ ఆరు సంవత్సరాల వరకు OS అప్డేట్లను పొందుతుందని కంపెనీ తెలిపింది.
Samsung Galaxy A17 5G Price
శాంసంగ్ గెలాక్సీ A17 5G ఫోన్ భారతదేశంలో మూడు స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లలో విడుదల చేశారు. దీని ప్రారంభ ధర కేవలం రూ. 18,999గా ఉంచారు. అదే సమయంలో, దాని ఇతర మోడళ్ల ధరలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి-
6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ మోడల్ ధర - రూ. 18,999
8GB + 128GB స్టోరేజ్ మోడల్ ధర - రూ. 20,499
8GB + 256GB స్టోరేజ్ మోడల్ ధర - రూ. 23,499
ఈ హ్యాండ్సెట్ బ్లాక్, బ్లూ, గ్రే కలర్స్లో లభిస్తుంది. దీనిని శాంసంగ్ ఇండియా ఈ-స్టోర్, అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ నుండి కొనుగోలు చేయవచ్చు. ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, లాంచ్ ఆఫర్ కింద, కస్టమర్లు ఈ ఫోన్ను SBI, HDFC బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులు, EMI లావాదేవీలపై రూ. 1,000 తక్షణ తగ్గింపుతో పొందచ్చు.
Samsung Galaxy A17 5G Features And Specifications
శాంసంగ్ గెలాక్సీ A17 5G అనేది డ్యూయల్-సిమ్ ఆండ్రాయిడ్ స్మార్ట్ఫోన్. ఇది 6.7-అంగుళాల పూర్తి HD + స్క్రీన్తో వస్తుంది. 1,080×2,340 పిక్సెల్ రిజల్యూషన్, ఇన్ఫినిటీ-U సూపర్ AMOLED డిస్ప్లే ఉంటుంది. దీని డిస్ప్లే 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్, కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ ద్వారా ప్రొటక్షన్ పొందుతుంది. పనితీరు కోసం, హ్యాండ్సెట్లో ఇన్-హౌస్ ఎక్సినోస్ 1330 SoC చిప్ ఉంది, ఇది 8GB RAM+256GB ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్తో జత చేసి ఉంటుంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15-ఆధారిత వన్ UI 7తో వస్తుంది. అలాగే, ఇది ఆరు సంవత్సరాల వరకు ప్రధాన OS అప్గ్రేడ్లు, భద్రతా నవీకరణలను పొందుతుంది.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ A17 ఫోన్లో గూగుల్ జెమిని, సర్కిల్ టు సెర్చ్ వంటి AI ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి. ఫోటోగ్రఫీ కోసం, హ్యాండ్సెట్లో ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ సెన్సార్, 5MP అల్ట్రావైడ్ షూటర్, 2MP మాక్రో లెన్స్ కూడా ఉన్నాయి.
అదే సమయంలో ముందు భాగంలో 13MP సెల్ఫీ, వీడియో కాలింగ్ కెమెరా ఉంది. శాంసంగ్ గెలాక్సీ A17 5Gలో 5,000mAh బ్యాటరీని ప్యాక్ చేసింది, ఇది 25W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 5, బ్లూటూత్ 5.3, GPS, NFC, OTG, USB టైప్-C పోర్ట్ ఉన్నాయి. ఇందులో సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఉంటుంది. హ్యాండ్సెట్ దుమ్ము, స్ప్లాష్ రెసిస్టెన్స్ కోసం IP54 రేటింగ్ ఉంది. ఇది 7.5mm మందం, 192g బరువు ఉంటుంది.