Samsung Galaxy A17 5G: శాంసంగ్ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్.. మిడ్ రేంజ్ బడ్జెట్లో వస్తోంది.. లాంచ్ ఎప్పుడంటే..?
Samsung Galaxy A17 5G: శాంసంగ్ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్.. మిడ్ రేంజ్ బడ్జెట్లో వస్తోంది.. లాంచ్ ఎప్పుడంటే..?
Samsung Galaxy A17 5G: శాంసంగ్ తన ప్రసిద్ధ గెలాక్సీ A సిరీస్ను మరింత శక్తివంతం చేయబోతోంది. కంపెనీ త్వరలో ఈ లైనప్లో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ గెలాక్సీ A17 5Gని విడుదల చేయబోతోంది. ఇప్పుడు ప్రముఖ టిప్స్టర్ గెలాక్సీ A17 5G అన్ని వేరియంట్ల ధరను లీక్ చేశారు. ఈ ఫోన్ ధర రూ. 20,000 కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. గెలాక్సీ A17 5Gలో సూపర్ AMOLED డిస్ప్లే ఉంటుంది. ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, గెలాక్సీ A1x సిరీస్లో మొదటిసారిగా, ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS) ఫీచర్ 50MP ప్రైమరీ కెమెరాతో వస్తోంది. ఇది ఫోటో , వీడియో క్వాలిటటీని మరింత మెరుగుపరుస్తుంది.
Samsung Galaxy A17 5G Price
1. 6GB + 128GB: రూ. 18,999
2. 8GB + 128GB: రూ. 20,499
3. 8GB + 256GB: రూ. 23,499
Samsung Galaxy A17 5G Specifications
ఈ శాంసంగ్ ఫోన్ 6.7-అంగుళాల ఫుల్ HD + సూపర్ అమోలెడ్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది, ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, వేగవంతమైన 90Hzతో మెరుగైన వీక్షణ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. గెలాక్సీ A17 5G 5ఎన్ఎమ్ టెక్నాలజీపై ఆధారపడిన Exynos 1330 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 (One UI 7) పై నడుస్తుంది. దీర్ఘకాలిక అప్డేట్లకు మద్దతు (6 సంవత్సరాలు) కూడా హామీ ఇస్తుంది.
కెమెరా గురించి మాట్లాడితే ఇందులో 50MP OIS మెయిన్ కెమెరా ఉంటుంది. ఇది A1x సిరీస్లో మొదటిది. ఇందులో 5MP అల్ట్రా-వైడ్, 2MP మాక్రో సెన్సార్లు కూడా ఉన్నాయి. బ్యాటరీ బ్యాకప్ పరంగా, ఫోన్ 25W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో 5000mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది, ఇది పూర్తి రోజు బ్యాటరీ జీవితాన్ని ఇస్తుంది. ఈ ఫోన్ దుమ్ము, స్ప్లాష్ రక్షణ కోసం IP54 రేటింగ్, 3.5మిమీ జాక్, NFCతో సహా విస్తృత కనెక్టివిటీ మద్దతును అందిస్తుంది.