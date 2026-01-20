Republic Day sale : క్రోమా రిపబ్లిక్ డే సేల్ 2026: ఐఫోన్లు, శామ్సంగ్ S25 మరియు ఇతర గ్యాడ్జెట్లపై అదిరిపోయే డీల్స్!
క్రోమా రిపబ్లిక్ డే సేల్ 2026లో భారీ తగ్గింపులను వినియోగించుకోండి! iPhone 17 కేవలం ₹47,990 నుంచి, iPhone 15 ₹31,990 నుంచి, Samsung S25 సిరీస్, MacBook Air M4, టీవీలు మరియు హోమ్ అప్లయన్స్లు అద్భుతమైన ధరల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
మీరు కొత్త గ్యాడ్జెట్ కొనాలని వేచి చూస్తుంటే, మీ నిరీక్షణకు ఇప్పుడు తెరపడింది. క్రోమాలో 'రిపబ్లిక్ డే సేల్ 2026' అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. ఐఫోన్ 17 నుండి శక్తివంతమైన M4 మ్యాక్బుక్స్ వరకు అన్నింటిపై రికార్డు స్థాయి తగ్గింపులు ఉన్నాయి. ఈ ఆఫర్లు జనవరి 26, 2026 వరకు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని క్రోమా స్టోర్లలో మరియు ఆన్లైన్లో అందుబాటులో ఉంటాయి. ప్రధాన డీల్స్ ఇక్కడ చూడండి:
ఆపిల్ ఐఫోన్ డీల్స్: సగం ధరకే ప్రీమియం టెక్నాలజీ
విడుదలైన కొద్ది కాలానికే ఐఫోన్ 17 ధరపై దాదాపు 40% తగ్గింపు లభిస్తోంది.
ఐఫోన్ 17: విడుదల ధర ₹82,900
→ ప్రస్తుత ధర ₹47,990
ఆఫర్ వివరాలు: ₹23,500 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ విలువ, ₹2,000 ఇన్స్టంట్ బ్యాంక్ క్యాష్బ్యాక్ మరియు ₹8,000 అదనపు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ కలిపి ఈ ధర వర్తిస్తుంది.
ఐఫోన్ 15: విడుదల ధర ₹59,900
→ ప్రస్తుత ధర ₹31,990
ఆఫర్ వివరాలు: ₹14,000 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ విలువ, ₹1,000 బ్యాంక్ క్యాష్బ్యాక్ మరియు ₹4,000 ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్.
శామ్సంగ్ గెలాక్సీ S25 & ఫోల్డబుల్స్
శామ్సంగ్ ప్రియుల కోసం క్రోమా సరికొత్త S25 సిరీస్ మరియు ఫోల్డబుల్ ఫోన్లపై భారీ ట్రేడ్-ఇన్ డిస్కౌంట్లను అందిస్తోంది.
మోడల్
సేల్ ధర (ఎక్స్ఛేంజ్తో)
ఎక్స్ఛేంజ్ అవసరం
గెలాక్సీ S25
₹50,499
గెలాక్సీ S24 ఎక్స్ఛేంజ్ (₹24,500 వరకు)
గెలాక్సీ S25 ఆల్ట్రా
₹79,999
S24 ఆల్ట్రా ఎక్స్ఛేంజ్ (₹43,000 వరకు)
గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 7
₹1,09,999
Z ఫోల్డ్ 6 ఎక్స్ఛేంజ్ (₹58,000 వరకు)
విద్యార్థులు మరియు నిపుణుల కోసం ల్యాప్టాప్ డీల్స్
- మ్యాక్బుక్ ఎయిర్ M4 (MacBook Air M4) : ధర ₹55,911
దీనిపై ప్రత్యేక స్టూడెంట్ డిస్కౌంట్, ₹10,000 బ్యాంక్ క్యాష్బ్యాక్ మరియు ₹23,000 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ విలువ/బోనస్ లభిస్తాయి.
- HP ఓమ్నీబుక్ 5 (13th Gen) : ధర ₹48,130
బ్యాంక్ క్యాష్బ్యాక్ (₹2,500) మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ల కలయికతో దీని అసలు ధర ₹80,067 నుండి తగ్గింది.
- Apple MacBook ఎయిర్ 4.9(14K)
- HP Omnibook 5, 13th Gen Intel Core i5-1334U (16GB LPDDR5, 1TB SSD), 2k (1920 x 1200), IPS, Micro-Edge, 300nits, 14''/35.6cm, Win11, M365* Office24, ₹88,990.00
హోమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ & గృహోపకరణాలు
- శామ్సంగ్ నియో QLED (65-అంగుళాలు): ఇప్పుడు ₹98,990 (అసలు ధర ₹1,75,000).
- TCL QLED TV (55-అంగుళాలు): ఇప్పుడు ₹38,990 (అసలు ధర ₹98,990).
- వాషింగ్ మెషీన్లు: 9 కేజీ ఫ్రంట్-లోడర్లు ₹31,290 నుండి ప్రారంభం.
- ఆడియో: మార్షల్ బ్లూటూత్ స్పీకర్లపై 35% వరకు తగ్గింపు, మరియు ఎంపిక చేసిన AC మోడళ్లపై ₹11,500 విలువైన ఉచిత కానుకలు లభిస్తాయి. Croma Official Siteలో మరింత సమాచారం చూడవచ్చు.