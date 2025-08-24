  • Menu
Redmi Note 15R: రెడ్‌మీ కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్.. అతిపెద్ద బ్యాటరీ, మంచి ఫీచర్లు..!

Highlights

Xiaomi చైనాలో కొత్త Redmi Note 15R ను విడుదల చేసింది. ఈ ఫోన్‌లో 7,000mAh బ్యాటరీ ఉంది, ఇది 33W ఛార్జింగ్‌తో వస్తుంది. ఫోన్ బ్యాటరీ 5 సంవత్సరాల పాటు బలమైన పనితీరును అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.

Redmi Note 15R: Xiaomi చైనాలో కొత్త Redmi Note 15R ను విడుదల చేసింది. ఈ ఫోన్‌లో 7,000mAh బ్యాటరీ ఉంది, ఇది 33W ఛార్జింగ్‌తో వస్తుంది. ఫోన్ బ్యాటరీ 5 సంవత్సరాల పాటు బలమైన పనితీరును అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. అలాగే, ఈ బ్యాటరీలో రివర్స్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్ సౌకర్యం కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీనితో ఇయర్‌ఫోన్‌లను మాత్రమే కాకుండా ఇతర ఫోన్‌లను కూడా ఛార్జ్ చేయచ్చు. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ధర, ఫీచర్ల గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Redmi Note 15R Features

Redmi Note 15R 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 850 nits పీక్ బ్రైట్‌నెస్ (HBM)తో 6.9-అంగుళాల FHD+ LCD డిస్‌ప్లే ఉంది. ఇది వెట్-హ్యాండ్ టచ్ ఇన్‌పుట్‌కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది. గేమ్‌లలో మెరుగైన ప్రతిస్పందన కోసం 288Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్‌ను అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్‌లో స్నాప్‌డ్రాగన్ 6s జనరేషన్ 3 (6nm, 2.3GHz) ప్రాసెసర్‌ ఉంది, ఇది LPDDR4X RAM +UFS 2.2 స్టోరేజ్‌తో వస్తుంది.

ఫోన్ బరువు 217 గ్రాములు. దీని మందం 8.4 మిమీ, IP64 దుమ్ము, వాటర్‌ రెసిస్టెన్స్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్‌లో 50MP మెయిన్ వెనుక కెమెరా, 8MP సెల్ఫీ కెమెరా ఉన్నాయి. దీని ప్రత్యేకత 7,000mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీ, ఇది ఐదు సంవత్సరాల వరకు ఉంటుందని Xiaomi కంపెనీ చెబుతోంది. ఛార్జింగ్ 33W వైర్డ్ ఛార్జింగ్, 18W రివర్స్ ఛార్జింగ్ ద్వారా జరుగుతుంది.

ఈ రెడ్‌మీ స్మార్ట్‌ఫోన్ సాఫ్ట్‌వేర్ గురించి మాట్లాడితే ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా HyperOS 2 పై నడుస్తుంది, దీనితో Xiaomi 48 నెలల వరకు సున్నితమైన పనితీరును హామీ ఇస్తుంది. ఇతర ఫీచర్లలో Dolby Atmos మద్దతు, 200శాతం వాల్యూమ్ బూస్ట్, Wi-Fi 5, బ్లూటూత్ 5.1, NFC, ఇన్‌ఫ్రారెడ్ రిమోట్ సెన్సార్ ఉన్నాయి.

Redmi Note 15R Price

Redmi Note 15R మూడు కాన్ఫిగరేషన్‌లలో అందుబాటులో ఉంది. వాటి ధరలు వరుసగా

8GB + 256GB – 1,499 యువాన్ (~$210)

12GB + 256GB – 1,899 యువాన్ (~$265)

12GB + 512GB – 2,199 యువాన్ (~$305)

