RedMagic 11 Air: గేమింగ్ స్పెషల్ ఫోన్.. 7000mAh బ్యాటరీతో రెడ్ మ్యాజిక్..ధర ఎంతంటే?
RedMagic 11 Air: రెడ్ మ్యాజిక్ కొత్త గేమింగ్ స్మార్ట్ఫోన్ రెడ్ మ్యాజిక్ 11 ఎయిర్ను చైనాలో లాంచ్ చేసింది. ఈ బ్రాండ్ మొబైల్ గేమర్లలో చాలా పాపులర్. హై పెర్ఫామెన్స్, స్పీడ్, లాంగ్ గేమింగ్ సెషన్స్ కావాలనుకునే వారికి ఈ ఫోన్ బాగా సరిపోతుంది. భారీ బ్యాటరీ, ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాసెసర్తో ఈ ఫోన్ వచ్చింది.
చైనాలో రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో ఫోన్ లాంచ్ అయింది. 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ మోడల్ ధర CNY 3,699 (సుమారు రూ.48,400). 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర CNY 4,399 (సుమారు రూ.57,500). స్టార్డస్ట్ వైట్, క్వాంటమ్ బ్లాక్ కలర్లలో లభిస్తుంది.
ఫోన్లో పెద్ద 6.85 ఇంచ్ ఫుల్-స్క్రీన్ డిస్ప్లే ఉంది. 1.5K రెజల్యూషన్ (2,688 × 1,216 పిక్సెల్స్)తో స్పష్టమైన విజువల్స్ ఇస్తుంది. 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో గేమింగ్, స్క్రోలింగ్ స్మూత్గా ఉంటాయి. స్టార్ షీల్డ్ ఐ ప్రొటెక్షన్ టెక్నాలజీ 2.0తో కళ్లకు సౌకర్యం ఉంటుంది. DC డిమ్మింగ్, PWM డిమ్మింగ్ సపోర్ట్ ఉంది. SGS లో బ్లూ లైట్ సర్టిఫికేషన్తో లాంగ్ యూస్లో కళ్లు అలసట చెందవు.
స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ ప్రాసెసర్తో హెవీ గేమింగ్, మల్టీటాస్కింగ్ సులభంగా జరుగుతాయి. రెడ్కోర్ R4 డెడికేటెడ్ గేమింగ్ చిప్ ఉంది. క్యూబ్ స్కై ఇంజిన్ 3.0 ఫ్రేమ్ రేట్స్, సిస్టమ్ స్టెబిలిటీని మెరుగుపరుస్తుంది. బిల్ట్-ఇన్ PC ఎమ్యులేటర్ అడ్వాన్స్డ్ గేమింగ్ సపోర్ట్ ఇస్తుంది. 520Hz టచ్ సాంప్లింగ్ రేట్తో ఫాస్ట్ రెస్పాన్స్ ఉంటుంది. షోల్డర్ ట్రిగ్గర్ బటన్స్ కన్సోల్ లాంటి కంట్రోల్ ఇస్తాయి.
అడ్వాన్స్డ్ ICE మ్యాజిక్ కూలింగ్ సిస్టమ్ ఉంది. డ్యూయల్ యాక్టివ్ కూలింగ్ ఫ్యాన్స్, వేపర్ చాంబర్తో టెంపరేచర్ స్టెబుల్గా ఉంటుంది. ఇంటెన్స్ గేమింగ్ సమయంలో హీట్ తక్కువగా ఉంటుంది. రెడ్మ్యాజిక్ OS 11.0 (ఆండ్రాయిడ్ 16 బేస్డ్) ఉంది. NFC, ఇన్ఫ్రారెడ్ రిమోట్ కంట్రోల్ ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి.
డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. 50MP ప్రైమరీ కెమెరాతో డీటెయిల్డ్ ఫోటోలు తీయవచ్చు. 50MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరాతో వైడ్ షాట్స్ సాధ్యమవుతాయి. 16MP ఫ్రంట్ కెమెరాతో సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ స్పష్టంగా ఉంటాయి. భారీ 7,000mAh బ్యాటరీ ఉంది. 120W అల్ట్రా-ఫాస్ట్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంది. బైపాస్ ఛార్జింగ్ ఫీచర్ గేమింగ్ సమయంలో హీట్ తగ్గిస్తుంది. బ్యాటరీ హెల్త్ లాంగ్ టైమ్ పాటు మంచిగా ఉంటుంది.
ఫోన్ సైజు 163.82 × 76.54 × 7.85mm. బరువు సుమారు 207 గ్రాములు. పవర్ఫుల్ ఫీచర్లు ఉన్నా డైలీ యూజ్కు సులభంగా ఉంటుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా గేమింగ్ స్మార్ట్ఫోన్లు ఎక్కువగా పాపులర్ అవుతున్నాయి. రెడ్ మ్యాజిక్ 11 ఎయిర్ పెర్ఫామెన్స్, కూలింగ్, బ్యాటరీ ఎఫిషియెన్సీలను బాగా కలిపి ఇస్తుంది. సీరియస్ మొబైల్ గేమర్లకు ఇది గొప్ప ఆప్షన్.