  • Menu
Home  > టెక్నాలజీ

Realme P4 5G- P4 Pro 5G: రియల్‌మీ సరికొత్త ఫోన్లు.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌‌లో టీజ్ చేశారు.. లాంచ్ డేట్ ఇదే..!

Realme P4 5G- P4 Pro 5G: రియల్‌మీ సరికొత్త ఫోన్లు.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌‌లో టీజ్ చేశారు.. లాంచ్ డేట్ ఇదే..!
x

Realme P4 5G- P4 Pro 5G: రియల్‌మీ సరికొత్త ఫోన్లు.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌‌లో టీజ్ చేశారు.. లాంచ్ డేట్ ఇదే..!

Highlights

Realme P4 5G- P4 Pro 5G: రియల్‌మీ P4 సిరీస్ స్పెసిఫికేషన్లను ఇటీవల ఫ్లిప్‌కార్ట్ మైక్రోసైట్‌లో విడుదల చేశారు. ఇప్పుడు కంపెనీ దాని హార్డ్‌వేర్ ఫీచర్ల గురించి మరిన్ని వివరాలను పంచుకుంది.

Realme P4 5G- P4 Pro 5G: రియల్‌మీ P4 సిరీస్ స్పెసిఫికేషన్లను ఇటీవల ఫ్లిప్‌కార్ట్ మైక్రోసైట్‌లో విడుదల చేశారు. ఇప్పుడు కంపెనీ దాని హార్డ్‌వేర్ ఫీచర్ల గురించి మరిన్ని వివరాలను పంచుకుంది. Realme P4 సిరీస్ వచ్చే వారం భారతదేశంలో విడుదల అవుతుంది. ఈ కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్, కంపెనీ వెబ్‌సైట్‌లో అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంటుంది. ఉత్పత్తి పోర్ట్‌ఫోలియోను సరళీకరించడానికి, ఈసారి అల్ట్రా మోడల్‌ను ప్రారంభించబోమని రియల్‌మీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇటీవల సూచించారు.

రియల్‌మీ P4 5Gలో మీడియాటెక్ 7400 Ultra 5G చిప్‌సెట్ ఉంటుందని కంపెనీ ధృవీకరించింది, ఇది అంకితమైన Pixelworks చిప్‌తో వస్తుంది. ఇందులో ఫుల్-HD+ రిజల్యూషన్, 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, HDR10+ సపోర్ట్, కొన్ని సందర్భాల్లో 4,500 నిట్‌ల పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌తో 6.77-అంగుళాల హైపర్‌గ్లో AMOLED డిస్‌ప్లే ఉంటుంది. స్క్రీన్ 3,840Hz PWM డిమ్మింగ్, హార్డ్‌వేర్-లెవల్ బ్లూ లైట్, ఫ్లికర్ రిడక్షన్‌కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.

రియల్‌మీ P4 5Gలో 7,000mAh టైటాన్ బ్యాటరీ ఉంటుంది, ఇది 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఇది 25 నిమిషాల్లో 50శాతం ఛార్జ్ చేయగలదని, BGMIలో 11 గంటల వరకు గేమ్‌ప్లేను ఇవ్వగలదని కంపెనీ పేర్కొంది. దీనికి రివర్స్ ఛార్జింగ్, AI స్మార్ట్ ఛార్జింగ్, బైపాస్ ఛార్జింగ్ మద్దతు ఉంటుంది. ఇందులో థర్మల్ మేనెజ్‌మెంట్ కోసం 7,000 చదరపు మి.మీ ఎయిర్‌ఫ్లో వీసీ కూలింగ్ సిస్టమ్‌ ఉంది.

మరోవైపు, రియల్‌మీ P4 Pro 5Gలో స్నాప్‌డ్రాగన్ 7 Gen 4 చిప్‌సెట్, అంకితమైన హైపర్‌విజన్ AI జీపీయూ ఉంటాయి. ఇది 7.68mm మందంతో ఉంటుంది. దీనిలో 7,000mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌‌కి కూడా సపోర్ట్ ఇస్తుంది, ఇది స్టాండర్డ్ మోడల్ మాదిరిగానే ఛార్జ్ అవుతుంది. BGMIలో 10W రివర్స్ ఛార్జింగ్, 90FPS వద్ద 8 గంటల కంటే ఎక్కువ గేమ్‌ప్లేను క్లెయిమ్ చేస్తుంది. ఇది స్టాండర్డ్ వేరియంట్ వలె అదే కూలింగ్ సిస్టమ్‌ను కూడా ఉపయోగిస్తుంది.

రియల్‌మీ పి4 ప్రో 5జిలో హైపర్‌గ్లో అమోలెడ్ 4డి కర్వ్+ డిస్‌ప్లే ఉంటుంది, ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 6,500 నిట్స్ లోకల్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్, HDR10+ సర్టిఫికేషన్, 4,320Hz హై-ఫ్రీక్వెన్సీ డిమ్మింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. డిస్‌ప్లే ఐ ప్రొటక్షన్ కోసం TÜV రీన్‌ల్యాండ్ నుండి సర్టిఫికేషన్ పొందాయి. రియల్‌మీ ఉత్పత్తి మార్కెటింగ్ హెడ్ ఫ్రాన్సిస్ వాంగ్ ఇటీవల రియల్‌మీ P4 5G , P4 ప్రో 5G ధర రూ. 30,000 కంటే తక్కువగా ఉంటుందని వెల్లడించారు. అలాగే, ఉత్పత్తి శ్రేణిని సరళంగా, స్పష్టంగా ఉంచడానికి ఈసారి రియల్‌మీ పి4 అల్ట్రా మోడల్‌ను ప్రారంభించబోమని ఆయన సూచించారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick