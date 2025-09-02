  • Menu
Realme 15T 5G: ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో రియల్‌మీ కొత్త ఫోన్.. ధర, ఫీచర్లపై లుక్కేయండి..!

Realme 15T 5G India Launched Price Features Specifications
Highlights

Realme 15T 5G: రియల్‌మీ తన కొత్త బడ్జెట్ స్మార్ట్‌ఫోన్ రియల్‌మీ 15T 5Gని ఈరోజు సెప్టెంబర్ 2న భారత మార్కెట్లో విడుదల చేయనుంది. ఈ ఫోన్ రియల్‌మీ 15 సిరీస్‌లో కొత్త ఎడిషన్ అవుతుంది. లాంచ్‌కు ముందే, కంపెనీ ఫోన్ ప్రధాన ఫీచర్లను వెల్లడించింది. టీజర్‌లో వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, రియల్‌మీ 15T 5G ప్రత్యేక టెక్స్చర్డ్ మౌట్ 4R డిజైన్‌ను పొందుతుంది, ఇది నానో-స్కేల్ మైక్రోక్రిస్టలైన్ లితోగ్రఫీతో వస్తుంది. దీనితో పాటు, ఫోన్ శక్తివంతమైన 7000mAh బ్యాటరీని పొందుతుంది. అలాగే, ఫోటోగ్రఫీ కోసం వెనుక, ముందు భాగంలో 50మెగాపిక్సెల్ కెమెరా అందించారు. ఫోన్ ధర, అన్ని ఫీచర్లను తెలుసుకుందాం.

Realme 15T 5G Price

భారతదేశంలో Realme 15T 5G ధర, లభ్యత రియల్‌మీ షేర్ చేసిన అధికారిక సమాచారం ప్రకారం, Realme 15T 5G ఫోన్ ధర రూ. 20,000 కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. కానీ నివేదికల ప్రకారం, దాని మూడు వేరియంట్‌ల ధరలు ఈ క్రింది విధంగా ఉండచ్చు. ఈ ఫోన్ ఫ్లిప్‌కార్ట్, రియల్‌మీ ఇండియా వెబ్‌సైట్, కొన్ని ఎంపిక చేసిన ఆఫ్‌లైన్ స్టోర్‌లలో అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇందులో, కస్టమర్‌లు ఫ్లోయింగ్ సిల్వర్, సిల్క్ బ్లూ, సూట్ టైటానియం వంటి అందమైన , ఆకర్షణీయమైన రంగు ఎంపికలను పొందుతారు.

Realme 15T 5G Features

రియల్‌మీ 15T 6.57-అంగుళాల 4R కంఫర్ట్+ అమోలెడ్ స్క్రీన్‌‌తో వస్తుంది, దీని పీక్ బ్రైట్నెస్ 4,000 నిట్‌ల వరకు ఉంటుంది. ప్యానెల్ 2,160Hz PWM డిమ్మింగ్, 10-బిట్ కలర్ డెప్త్, 93 శాతం స్క్రీన్-టు-బాడీ రేషియోను కలిగి ఉంటుంది. కంపెనీ ప్రకారం, హ్యాండ్‌సెట్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 Max 5G ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15-ఆధారంగా రియల్‌మీ UI 6.0పై పనిచేస్తుంది. కంపెనీ 3 సంవత్సరాల ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, నాలుగు సంవత్సరాల భద్రతా అప్‌డేట్లకు హామీ ఇచ్చింది. హ్యాండ్‌సెట్ AI ఎడిట్ జెనీ, AI స్నాప్ మోడ్, AI ల్యాండ్‌స్కేప్‌తో సహా అనేక AI ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

కెమెరా గురించి మాట్లాడితే రియల్‌మీ 15T 5G 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ సెన్సార్‌తో డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌ ఉంటుంది. సెల్ఫీల కోసం 50-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా ఇందులో ఉంటుంది. ముందు, వెనుక కెమెరాలు రెండూ 4K వీడియో రికార్డింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. దీని మందం 7.79 మి.మీ, బరువు 181 గ్రాములు అని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఈ ఫోన్ దుమ్ము, నీటి నుండి రక్షించడానికి IP66 + IP68 + IP69 రేటింగ్‌తో ఉంటుంది. దీనిలో 7000mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 10W రివర్స్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది.

