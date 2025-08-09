POCO M6 Plus 5G Price Cut: అదిరే డీల్.. పోకో 5జీ స్మార్ట్ఫోన్.. చీప్గా కొనేయండి..!
POCO M6 Plus 5G: కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ కోసం చూస్తున్నారా.. అది కూడా తక్కువ ధరకు అయితే POCO M6 Plus 5G మీకు గొప్ప ఎంపిక. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అసలు ధర రూ.15,999, కానీ ఇప్పుడు దీనిని ఫ్లిప్కార్ట్లో కేవలం రూ.9,999కి కొనుగోలు చేయవచ్చు. అంటే ఫోన్పై 37శాతం భారీ తగ్గింపుయ లభిస్తుంది. అలాగే, ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ కార్డులపై రూ.9,000 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్, రూ.500 వరకు అదనపు బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ ఉంది.
POCO M6 Plus 5G Features
POCO M6 Plus 5G తాజా 5G మద్దతును కూడా అందిస్తుంది, ఇది మీ ఇంటర్నెట్ అనుభవాన్ని చాలా వేగంగా, జాప్యం లేకుండా చేస్తుంది. దీనితో పాటు, ఫోన్ ఫుల్ హెచ్డీప్లస్ డిస్ప్లే, సొగసైన డిజైన్, దీర్ఘ బ్యాటరీ లైఫ్ వంటి స్మార్ట్ ఫీచర్లు ఉంటాయి. ఇది దీన్ని మరింత ప్రత్యేకంగా చేస్తుంది.ఈ ఫోన్ UI కూడా తేలికగా, క్లియర్గా ఉంటుంది. మొత్తంమీద, మీరు ప్రీమియం అనుభూతిని పొందుతారు - అది కూడా బడ్జెట్ ధరకే.
POCO M6 Plus 5G Offers
POCO M6 Plus 5G ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్లో రూ. 9,999 కు అందుబాటులో ఉంది, అయితే దాని లాంచ్ ధర 15,999. అంటే, మీరు నేరుగా రూ. 6,000 ఆదా చేసుకోవచ్చు. దీనితో పాటు, మీరు ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లో రూ.9,000 వరకు ప్రయోజనం పొందచ్చు, ఇది మీ పాత ఫోన్ స్థితిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అలాగే, మీకు ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ లేదా డెబిట్ కార్డ్ ఉంటే, మీరు రూ. 500 వరకు అదనపు బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ను కూడా పొందచ్చు, ఇది డీల్ను మరింత సరసమైనదిగా చేస్తుంది.
POCO M6 Plus 5G అనేది తక్కువ ధరకు ఎక్కువ శక్తిని కోరుకునే వినియోగదారులందరికీ సరైన స్మార్ట్ఫోన్. స్నాప్డ్రాగన్ ప్రాసెసర్తో, ఈ ఫోన్ గేమింగ్, వీడియో కాలింగ్, సోషల్ మీడియా లేదా రోజువారీ ఉపయోగం - ప్రతిదానిలో గొప్ప పనితీరును అందిస్తుంది. కాబట్టి ఆలస్యం చేయకండి ఫ్లిప్కార్ట్లో ఈ అద్భుతమైన ఆఫర్ను సద్వినియోగం చేసుకోండి. కేవలం రూ.9,999కే POCO M6 Plus 5Gని సొంతం చేసుకోండి.