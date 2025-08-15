POCO C85: పోకో నుంచి కొత్త స్మార్ట్ఫోన్.. ఫీచర్లు అదిరేలా ఉన్నాయ్..!
POCO C85: పోకో నుంచి కొత్త స్మార్ట్ఫోన్.. ఫీచర్లు అదిరేలా ఉన్నాయ్..!
POCO C85: షిమోమి సబ్-బ్రాండ్ POCO త్వరలో కొత్త బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్ POCO C85ని విడుదల చేయబోతోంది. ఇప్పుడు లాంచ్కు ముందే, ఫోన్ డిజైన్ రెండర్లు మరియు స్పెసిఫికేషన్లు ఈ ఫోన్ గురించి ఒక చిన్న అవగాహనను ఇచ్చాయి. ఈ ఫోన్ UAE, థాయిలాండ్, ఇండోనేషియా మరియు అమెరికా వంటి అనేక దేశాలలో కూడా సర్టిఫికేట్ పొందింది. POCO C85 ప్రత్యేకత దాని 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ డిస్ప్లే, ఇది 810 నిట్స్ బ్రైట్నెస్తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ గేమింగ్, వీడియోల కోసం అద్భుతమైన స్క్రీన్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ఇందులో మీడియాటెక్ హీలియో G81 అల్ట్రా ప్రాసెసర్, పెద్ద 6000mAh బ్యాటరీతో 33W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, IP64 డస్ట్, స్ప్లాష్ రెసిస్టెన్స్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది.
POCO C85 Features
POCO C85 1600 × 720 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 810 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో పెద్ద 6.9″ HD+ LCD డిస్ప్లే ఉంటుంది. ఇది బడ్జెట్ శ్రేణిలో చాలా ఆకర్షణీయమైన ఫీచర్. ఈ ఫోన్ డిజైన్ సర్టిఫికెట్ వాటర్డ్రాప్ నాచ్, వెడల్పు అంచులు, వెనుక భాగంలో POCO బ్రాండింగ్తో కూడిన చదరపు కెమెరా మాడ్యూల్ను వెల్లడించింది.
POCO C85 Performance and Battery
ఈ ఫోన్లో మీడియాటెక్ హీలియో G81 అల్ట్రా చిప్సెట్ ఉంది, ఇది రోజువారీ టాస్క్లు, తేలికపాటి గేమింగ్కు చాలా సామర్థ్యం కలిగి ఉంటుంది. దీనితో పాటు, LPDDR4x RAM +eMMC 5.1 స్టోరేజ్ కలయిక ఉంది, ఇది బడ్జెట్ పరిధిలో వేగంగా, సజావుగా నడుస్తుంది. ఈ ఫోన్లో 33W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇచ్చే 6000mAh బ్యాటరీని పొందుతుంది, ఇది బడ్జెట్ ఫోన్కు అద్భుతమైన బ్యాకప్ను అందిస్తుంది.
POCO C85 Camera
కెమెరా సెటప్లో ప్రైమరీ 50MP సెన్సార్, సహాయక లెన్స్ ఉంటాయి. సెల్ఫీల కోసం 8MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది. కనెక్టివిటీలో 5GHz Wi-Fi, USB-C పోర్ట్, డ్యూయల్ సిమ్ సపోర్ట్, IP64 రేటింగ్ ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15లో రన్ అవుతుంది, పైన షియోమి సొంత HyperOS 2.0 లేయర్ ఉంది, ఇది వినియోగదారు ఇంటర్ఫేస్, పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది. సర్టిఫైడ్ మార్కెట్లలో UAE, ఇండోనేషియా వంటి ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. భారతదేశంలో ఎప్పుడు విడుదల అవుతుందో ఇంకా నిర్ధారించలేదు, కానీ ఇది త్వరలో భారతదేశానికి వస్తుందని భావిస్తున్నారు.