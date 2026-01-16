PhonePe Pongal Grand Gift పేరుతో భారీ మోసం: రూ. 5 వేలు వస్తాయనుకుంటే అకౌంట్ ఖాళీ.. తస్మాత్ జాగ్రత్త!
ఫోన్ పే పేరుతో సంక్రాంతి గిఫ్ట్ అంటూ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న లింక్ ఒక నకిలీ మోసం. రూ. 5వేల ఆశ చూపి అకౌంట్లు ఖాళీ చేస్తున్న సైబర్ నేరగాళ్లపై పోలీసులు అలెర్ట్ జారీ చేశారు.
సంక్రాంతి పండుగ వేళ అటు ఆన్లైన్ షాపింగ్, ఇటు డిజిటల్ పేమెంట్స్ జోరుగా సాగుతున్నాయి. ఇదే అదనుగా సైబర్ నేరగాళ్లు అమాయక ప్రజలను బురిడీ కొట్టించేందుకు కొత్త ఎత్తుగడ వేశారు. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో 'ఫోన్ పే పొంగల్ గ్రాండ్ గిఫ్ట్ ప్రోగ్రామ్' పేరుతో ఒక మెసేజ్ తెగ వైరల్ అవుతోంది. అందులో ఏముంది? అసలు నిజమేంటో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
వైరల్ అవుతున్న మెసేజ్ ఏంటి?
వాట్సప్ గ్రూపుల్లో, సోషల్ మీడియాలో ఒక లింక్ చక్కర్లు కొడుతోంది. "సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా ఫోన్ పే (PhonePe) తన వినియోగదారులందరికీ రూ. 5,000 నగదు బహుమతి అందిస్తోంది. నాకు ఇప్పటికే డబ్బులు వచ్చాయి, మీరు కూడా ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి మీ గిఫ్ట్ పొందండి" అంటూ నమ్మబలికేలా ఆ మెసేజ్ ఉంటుంది.
లింక్ ఓపెన్ చేస్తే ఏమవుతుంది?
చాలామంది ఇది నిజమని నమ్మి ఆ లింక్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు. అది ఓపెన్ చేయగానే కొన్నిసార్లు '404 Error' అని వస్తుంది, మరికొన్ని సార్లు కొన్ని వివరాలు అడుగుతుంది.
డేటా చోరీ: మీరు ఆ లింక్ క్లిక్ చేయగానే మీ ఫోన్లోని వ్యక్తిగత సమాచారం, కాంటాక్ట్స్ సైబర్ నేరగాళ్ల చేతుల్లోకి వెళ్లే ప్రమాదం ఉంది.
బ్యాంక్ అకౌంట్ ఖాళీ: ఆ లింక్ ద్వారా మీ బ్యాంక్ వివరాలు లేదా ఓటీపీ (OTP) సేకరించి, మీ అకౌంట్లో ఉన్న డబ్బును క్షణాల్లో కాజేస్తారు.
ఫోన్ హ్యాకింగ్: కొన్నిసార్లు ఆ లింక్స్ ద్వారా మీ ఫోన్లోకి మాల్వేర్ చేరి, మీ మొబైల్ మొత్తాన్ని హ్యాకర్ల నియంత్రణలోకి తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
సైబర్ క్రైమ్ పోలీసుల హెచ్చరిక
ఈ వ్యవహారంపై సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు సీరియస్ అయ్యారు. ఫోన్ పే వంటి సంస్థలు ఎప్పుడూ ఇలాంటి లింకుల ద్వారా నగదును నేరుగా పంచవని స్పష్టం చేశారు.
"అయాచితంగా వచ్చే డబ్బు కోసం ఆశపడి కష్టార్జితాన్ని పోగొట్టుకోవద్దు. తెలియని వ్యక్తులు పంపే లింకులను పొరపాటున కూడా క్లిక్ చేయకండి. ఇలాంటి మెసేజ్లను ఇతరులకు షేర్ చేయడం వల్ల మీరు కూడా ఆ నేరంలో భాగస్వామ్యం అయినట్లే." అని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
సురక్షితంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి?
- అధికారిక యాప్స్: ఏదైనా ఆఫర్ ఉంటే నేరుగా ఫోన్ పే అధికారిక యాప్లోని 'Notification' లేదా 'Offers' విభాగంలో తనిఖీ చేసుకోండి.
- లింక్స్ క్లిక్ చేయొద్దు: వాట్సప్లో వచ్చే 'Free Gifts', 'Lottery' లింకులను నమ్మకండి.
- డేటా షేరింగ్: మీ పిన్ (PIN) లేదా ఓటీపీ (OTP) ఎవరికీ చెప్పకండి.
- రిపోర్ట్ చేయండి: ఇలాంటి అనుమానాస్పద లింకులు వస్తే వెంటనే సైబర్ క్రైమ్ పోర్టల్లో ఫిర్యాదు చేయండి.
పండుగ పూట ఇలాంటి మోసగాళ్ల పట్ల **'తస్మాత్ జాగ్రత్త'**గా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.