Oppo Reno 14 Pro: ఒప్పో రెనో స్మార్ట్ఫోన్.. ఊహించని డిస్కౌంట్.. ఆఫర్ సూపర్..!
Oppo Reno 14 Pro: మీరు తక్కువ ధరకు ప్రీమియం డిజైన్, శక్తివంతమైన ఫీచర్లతో కూడిన ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ను పొందాలనుకుంటే, ఈ అవకాశాన్ని కోల్పోకండి.
Oppo Reno 14 Pro: మీరు తక్కువ ధరకు ప్రీమియం డిజైన్, శక్తివంతమైన ఫీచర్లతో కూడిన ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ను పొందాలనుకుంటే, ఈ అవకాశాన్ని కోల్పోకండి. ఒప్పో రెనో 14 ప్రో ఫ్లిప్కార్ట్లో పెద్ద తగ్గింపును పొందుతోంది. ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఈ ఫోన్లో నాలుగు 50MP కెమెరా సెన్సార్లు, గొప్ప డిజైన్ ఉన్నాయి, ఇది ఫ్లాగ్షిప్ రేంజ్ పర్ఫామెన్స్ అందిస్తుంది. దీని గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ఈ ఫోన్ చాలా సన్నగా, తేలికగా ఉంటుంది. దీని మందం 7.48మి.మీ మాత్రమే, బరువు 201 గ్రాములు. 3.5x టెలిఫోటో కెమెరా సెన్సార్ను కలిగి ఉన్న వెనుక ప్యానెల్పై శక్తివంతమైన కెమెరా సెటప్ ఇచ్చారు. దీనితో పాటు, ఇది పరిశ్రమ మొట్టమొదటి ట్రిపుల్ ఫ్లాష్ టెక్నాలజీని అందిస్తుంది. ఫోన్ వెల్వెట్ గ్లాస్ డిజైన్ దీనికి ప్రీమియం లుక్ ఇస్తుంది, ఇది మీరు దానిని మీ చేతిలో పట్టుకున్న వెంటనే భిన్నమైన అనుభూతిని ఇస్తుంది.
Oppo Reno 14 Pro Flipkart Offers
ఈ ఫోన్ 512GB వేరియంట్ ఫ్లిప్కార్ట్లో రూ. 54,999 కు జాబితా చేశారు. కానీ ఏదైనా బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా చెల్లింపు చేస్తే, దానిపై రూ. 5,000 ప్రత్యక్ష తగ్గింపు ఇస్తున్నారు. అంటే, ఈ ఫోన్ రూ. 49,999 కు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇక్కడ, దాని 256GB వేరియంట్పై రూ. 4,500 డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
Oppo Reno 14 Pro Specifications
ఈ ఫోన్లో 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, HDR10+ కు మద్దతు ఇచ్చే 6.83-అంగుళాల ఓఎల్ఈడీ డిస్ప్లే ఉంది. దీని ఏరోస్పేస్-గ్రేడ్ అల్యూమినియం ఫ్రేమ్, IP66, IP68, IP69 వాటర్-డస్ట్ రెసిస్టెన్స్ దీనిని మరింత బలోపేతం చేస్తాయి. ఫోన్లో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8450 చిప్, 12GB RAM, 512GB స్టోరేజ్ ఉన్నాయి. పవర్ కోసం 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో 50W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇచ్చే 6200mAh బ్యాటరీ ఉంది.
కెమెరా గురించి చెప్పాలంటే, ఫోన్లో 50MP ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా, 50MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉన్నాయి. ఇది 4K HDR వీడియో రికార్డింగ్, అండర్ వాటర్ ఫోటోగ్రఫీకి మద్దతు ఇస్తుంది. దీనితో పాటు, AI ఎరేజర్, బెస్ట్ ఫేస్, కాల్ సమ్మరీ, ట్రాన్స్లేటర్ వంటి అధునాతన AI ఫీచర్లు కూడా ఇందులో అందుబాటులో ఉన్నాయి.