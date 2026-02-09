Oppo K14x 5G: భారీ బ్యాటరీతో ఒప్పో K14x 5G ఎంట్రీ.. బడ్జెట్ ధరలో అద్భుతమైన ఫీచర్లు..!
Oppo K14x 5G: ఒప్పో మొబైల్ ప్రియులకు రేపు ఒక స్పెషల్ డే కాబోతోంది. తన పాపులర్ K సిరీస్లో భాగంగా సరికొత్త 'ఒప్పో K14x 5G' స్మార్ట్ఫోన్ను ఫిబ్రవరి 10న భారత మార్కెట్లోకి కంపెనీ గ్రాండ్గా లాంచ్ చేస్తోంది. గతేడాది సక్సెస్ అందుకున్న K13xకు వారసుడిగా వస్తున్న ఈ ఫోన్పై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా బడ్జెట్ ధరలో ప్రీమియం ఫీచర్లు కోరుకునే యువతను టార్గెట్ చేస్తూ ఒప్పో ఈ డివైజ్ను రూపొందించింది. స్టైలిష్ లుక్స్తో పాటు పెర్ఫార్మెన్స్ విషయంలోనూ ఇది ఎక్కడా తగ్గబోదని టెక్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ఈ ఫోన్లో అందరినీ ఆకర్షిస్తున్న ప్రధాన ఫీచర్ దీని బ్యాటరీ సామర్థ్యం. ఏకంగా 6,500mAh భారీ బ్యాటరీని ఇందులో అమర్చడం విశేషం. దీనివల్ల ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే రెండు రోజుల పాటు నిరంతరాయంగా వాడుకోవచ్చు. ఫోటోగ్రఫీని ఇష్టపడే వారి కోసం 50 మెగాపిక్సెల్ AI ప్రైమరీ కెమెరాను కూడా జోడించారు. తక్కువ కాంతిలో కూడా అద్భుతమైన ఫోటోలు తీయడం దీని స్పెషాలిటీ. మొబైల్ గేమింగ్, మల్టీటాస్కింగ్ కోసం ఈ ఫోన్ ఒక పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్ కానుంది.
కేవలం K14x మాత్రమే కాకుండా, ఈ సిరీస్లో మరో పవర్ఫుల్ మోడల్ 'ఒప్పో K14 5G' కూడా త్వరలోనే రాబోతోంది. ఇప్పటికే బ్లూటూత్ SIG వెబ్సైట్లో CPH2869 మోడల్ నంబర్తో ఇది దర్శనమిచ్చింది. బ్లూటూత్ సర్టిఫికేషన్ పొందిందంటే, ఈ ఫోన్ మార్కెట్లోకి రావడానికి అన్నీ సిద్ధమైనట్లే లెక్క. గతేడాది రిలీజ్ అయిన K13 5G మోడల్కు ఇది అప్గ్రేడెడ్ వెర్షన్గా రానుంది. సింగపూర్ ఐఎండిఏ వెబ్సైట్లోనూ ఈ ఫోన్ వివరాలు కనిపించడంతో, గ్లోబల్ లాంచ్ కూడా త్వరలోనే ఉండే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
ఒప్పో K14 విషయానికొస్తే, ఇది దాదాపు 7,000mAh బ్యాటరీ, 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇందులో 6.7 అంగుళాల ఫుల్ హెచ్డీ ప్లస్ అమోలెడ్ డిస్ప్లేను అమర్చినట్లు సమాచారం. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి స్క్రీన్ వాడకం చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది. అలాగే ఇందులో లేటెస్ట్ స్నాప్డ్రాగన్ 6 జెన్ 4 ప్రాసెసర్ను ఉపయోగించనున్నారు. ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత కలర్ ఓఎస్ 15 పై పనిచేసే ఈ ఫోన్ టెక్నాలజీ పరంగా టాప్ క్లాస్గా ఉండబోతోంది.
ధర విషయానికొస్తే, ఒప్పో ఈ రెండు మోడళ్లను రూ. 20,000 లోపు బడ్జెట్ సెగ్మెంట్లోనే ఉంచేలా ప్లాన్ చేస్తోంది. ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్, డ్యువల్ స్టీరియో స్పీకర్లు, ఐపి65 రేటింగ్ వంటి ఫీచర్లు ఈ ఫోన్ల విలువను మరింత పెంచుతున్నాయి. తక్కువ ధరలో ప్రీమియం ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలనుకునే వారికి ఈ K14 సిరీస్ ఒక చక్కని ఆప్షన్ అవుతుంది. రేపు జరగబోయే లాంచ్ ఈవెంట్లో దీని పూర్తి ధర మరియు సేల్ వివరాలు అధికారికంగా వెల్లడి కానున్నాయి.