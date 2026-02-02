OPPO K14x 5G: భారీ బ్యాటరీతో ఒప్పో కొత్త సంచలనం.. బడ్జెట్ ధరలో K14x 5G లాంచ్..!
OPPO K14x 5G: టెక్నాలజీ ప్రపంచంలో ఎప్పటికప్పుడు సరికొత్త ఆవిష్కరణలతో దూసుకుపోయే ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ దిగ్గజం ఒప్పో, తన 'K' సిరీస్లో మరో పవర్ఫుల్ మొబైల్ను సిద్ధం చేసింది. మిడ్రేంజ్ విభాగంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఈ సిరీస్ నుండి తాజాగా 'ఒప్పో K14x 5G' భారత మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టనుంది. ఈ నెల 10వ తేదీన దేశీయ వినియోగదారులకు ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను పరిచయం చేస్తున్నట్లు కంపెనీ అధికారికంగా వెల్లడించింది. స్టైలిష్ లుక్, అదిరిపోయే ఫీచర్లతో రానున్న ఈ ఫోన్ యువతను విశేషంగా ఆకర్షిస్తుందని టెక్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రధాన ఆకర్షణ దీని భారీ బ్యాటరీ సామర్థ్యం అని చెప్పాలి. సాధారణంగా బడ్జెట్ ఫోన్లలో 5000mAh బ్యాటరీ కనిపిస్తుంది, కానీ ఒప్పో ఏకంగా 6500mAh భారీ బ్యాటరీని ఈ మోడల్లో జోడించింది. గతంలో వచ్చిన K13x కంటే ఇది మెరుగైన బ్యాటరీ లైఫ్ను అందిస్తుందని కంపెనీ ధృవీకరించింది. దీనికి తోడు 45W సూపర్వూక్ ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉండటం వల్ల, కేవలం కొద్ది నిమిషాల్లోనే ఫోన్ రీచార్జ్ అవుతుంది. సుదూర ప్రయాణాలు చేసే వారికి, గేమింగ్ ప్రియులకు ఈ బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఒక వరంగా మారనుంది.
కెమెరా, పెర్ఫార్మెన్స్ విషయానికి వస్తే, ఇందులో 50 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరాను అమర్చారు. ఇది స్పష్టమైన ఫోటోలను, హై-క్వాలిటీ వీడియోలను బంధించేలా డిజైన్ చేయబడింది. లోపల మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్సెట్ను వాడటం వల్ల మల్టీటాస్కింగ్ సులభతరం అవుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ ఫోన్కు 48 నెలల 'ఫ్లూయెన్సీ ప్రొటెక్షన్' ఉంటుందని ఒప్పో హామీ ఇచ్చింది. అంటే నాలుగేళ్ల పాటు ఫోన్ ఎక్కడా హ్యాంగ్ అవ్వకుండా, కొత్త ఫోన్ లాగే స్మూత్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.
విజువల్స్ పరంగా 6.75 ఇంచుల హెచ్డీ ప్లస్ డిస్ప్లేను ఇందులో పొందుపరిచారు. ఎండలో కూడా స్క్రీన్ స్పష్టంగా కనిపించేలా 1125 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను ఇది కలిగి ఉండటం విశేషం. అయితే మునుపటి మోడల్స్లో కనిపించిన ఐపీ రేటింగ్, మిలిటరీ గ్రేడ్ డ్యూరబిలిటీ వంటి రక్షణ ఫీచర్లపై కంపెనీ ఇంకా స్పష్టత ఇవ్వలేదు. అయినప్పటికీ ఆధునిక డిజైన్తో బ్లూ, వైలెట్ రంగుల్లో మెరిసిపోతున్న ఈ ఫోన్ డిస్ప్లే క్వాలిటీ పరంగా వినియోగదారులను నిరాశపరచదు.
ఇక అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ధర విషయానికి వస్తే, ఒప్పో K14x 5G సుమారు రూ.15,000 లోపు ధరలో అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. లాంచ్ తర్వాత ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సైట్ ఫ్లిప్కార్ట్తో పాటు ఒప్పో ఇండియా స్టోర్లలో దీనిని కొనుగోలు చేయవచ్చు. తక్కువ బడ్జెట్లో ఎక్కువ బ్యాటరీ లైఫ్, నమ్మకమైన పెర్ఫార్మెన్స్ కోరుకునే వారికి ఈ ఫోన్ ఒక ఉత్తమ ఎంపిక కానుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ రాకతో బడ్జెట్ 5జీ మార్కెట్లో పోటీ మరింత తీవ్రం కానుంది.