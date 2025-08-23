Oppo F31 Series Launched Soon: ఒప్పో నుంచి మూడు కొత్త ఫోన్లు.. స్పెసిఫికేషన్లు లీక్..!

  • Menu
Oppo F31 Series Launched Soon: ఒప్పో F31 సిరీస్ త్వరలో భారతదేశంలో లాంచ్ కానుంది. తాజా లీక్ ప్రకారం, Oppo F31, Oppo F31 Pro, Oppo F31 Pro+ అనే మూడు మోడల్‌లు దేశానికి వస్తున్నాయని వెల్లడైంది. లాంచ్‌కు ముందు, ఓ టెక్ వీరుడు లైనప్‌లోని హ్యాండ్‌సెట్‌లలో ఒకదాని స్పెసిఫికేషన్‌లను వెల్లడించారు. మార్చిలో లాంచ్ అయిన F29 సిరీస్ కంటే ఈ ఫోన్‌లు స్వల్ప అప్‌గ్రేడ్‌లతో రావచ్చని ఒక నివేదిక తెలిపింది.

Oppo F31 Pro+ Specifications

Oppo F31 Pro+ వేరియంట్ భారతదేశంలో లాంచ్ కావచ్చు, దాని కొన్ని స్పెసిఫికేషన్‌లు వెల్లడయ్యాయి. ఈ ఫోన్ Oppo F31 సిరీస్‌లో భాగం అవుతుంది, ఇందులో Oppo F31, Oppo F31 Pro కూడా ఉన్నాయి.

Oppo F31 Pro+ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో ఫ్లాట్ డిస్‌ప్లే ఉంటుందని, 2GB వరకు RAM+256GB వరకు ఆన్‌బోర్డ్ స్టోరేజ్ ఉంటుంది. ఇందులో స్నాప్‌డ్రాగన్ 7 Gen 3 చిప్‌సెట్‌తో రావచ్చని భావిస్తున్నారు. చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీదారు ఈ హ్యాండ్‌సెట్‌లో 7,000mAh బ్యాటరీని కూడా అందించవచ్చు.

ఇటీవలి నివేదిక ప్రకారం, Oppo F31 సిరీస్ సెప్టెంబర్‌లో భారతదేశంలో విడుదల అవుతుందని తెలిపింది. ప్రారంభంలో ఈ లైనప్‌లో Oppo F31, Oppo F31 Pro మాత్రమే ఉన్నాయని నివేదికలు చెబుతున్నాయి, కానీ తాజా లీక్ ప్రకారం, ఇప్పుడు ఈ లైనప్‌లో మూడు ఫోన్‌లను చేర్చచ్చు.

F29 సిరీస్‌తో పోలిస్తే Oppo F31 సిరీస్ కెమెరా లేదా చిప్‌సెట్‌లో పెద్ద అప్‌గ్రేడ్‌లను పొందదని కూడా నివేదిక పేర్కొంది. అయితే, ఇది 'మెరుగైన' 360-డిగ్రీల ఆర్మర్ బాడీ డూరబిలిటీ 'ముఖ్యమైన' నెట్‌వర్క్ పనితీరు మెరుగుదలలను పొందే అవకాశం ఉంది.

కెమెరా గురించి మాట్లాడితే Oppo F29 5G, F29 Pro 5G లు 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ రియర్ కెమెరాను కలిగి ఉన్నాయి, ఇందులో 2-మెగాపిక్సెల్ సెకండరీ సెన్సార్ కూడా ఉంది. ముందు భాగంలో, రెండు ఫోన్‌లు 16-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరాను కలిగి ఉన్నాయి.

