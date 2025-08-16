Oppo A6 Pro 5G: మార్కెట్లోకి ఒప్పో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్.. ఫీచర్స్ లీక్.. మీరు ఓ లుక్కేయండి..!
Oppo A6 Pro 5G: ఒప్పో మరో కొత్త ఫోన్ను లాంచ్ చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. కంపెనీ ఈ ఫోన్ Oppo A6 Pro 5G పేరుతో వస్తోంది. ఈ రాబోయే ఫోన్ ఇటీవల మలేషియా SIRIM సర్టిఫికేషన్లో కనిపించింది. ఈ సర్టిఫికేషన్ ప్లాట్ఫామ్ ప్రకారం ఫోన్ మోడల్ నంబర్ CPH2781. ఈ ఫోన్ FCC, TUVలలో కూడా జాబితా చేశారు. ఇప్పుడు ఇది బెంచ్మార్కింగ్ ప్లాట్ఫామ్ Geekbenchలోకి ప్రవేశించింది. ఈ ఫోన్ చిప్సెట్,ర్యామ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వెర్షన్ గురించి సమాచారం Geekbench జాబితాలో వెల్లడైంది.
గీక్బెంచ్ లిస్టింగ్ ప్రకారం, కంపెనీ ఈ ఫోన్లో ప్రాసెసర్గా డైమెన్సిటీ 6300 చిప్సెట్ను అందించబోతోంది. జాబితాలో ప్రాసెసర్ పేరు స్పష్టంగా ప్రస్తావించలేదు, కానీ సోర్స్ కోడ్ నుండి అందింన CPU , GPU వివరాల ప్రకారం, ఫోన్లో అందించిన ప్రాసెసర్ పేరు డైమెన్సిటీ 6300. ఈ ఫోన్లో 8జీబీ ర్యామ్ ఉంటుంది. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గురించి చెప్పాలంటే, ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15లో పనిచేస్తుంది. ఈ ఫోన్ గీక్బెంచ్ సింగిల్-కోర్ టెస్టింగ్లో 736 పాయింట్లు, మల్టీ-కోర్ పరీక్షలో 2010 పాయింట్లు సాధించింది.
కొన్ని రోజుల క్రితం వచ్చిన TUV జాబితా ప్రకారం, ఈ ఫోన్ 80 వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఫోన్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్ల గురించి మరింత సమాచారం ఇవ్వలేదు. ఫోన్ మోనికర్ ప్రకారం, ఈ ఫోన్ గత సంవత్సరం ప్రారంభించిన Oppo A5 Pro 5Gకి సక్సెసర్గా మార్కెట్లోకి ప్రవేశించవచ్చు. Oppo A5 Pro ఫీచర్ల గురించి చెప్పాలంటే, ఈ ఫోన్ 6.67 అంగుళాల డిస్ప్లేతో వస్తుంది. దీని రిఫ్రెష్ రేట్ 120Hz.
8GB RAM+ 256GB వరకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఉన్న ఈ ఫోన్లో డైమెన్సిటీ 6300 ప్రాసెసర్ ఉంది. ఫోన్ మెయిన్ కెమెరా 50 మెగాపిక్సెల్లు, సెల్ఫీ కెమెరా 8 మెగాపిక్సెల్లు. ఫోన్లో 5800mAh బ్యాటరీ ఉంది, ఇది 45 వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా ColorOS 15లో పనిచేస్తుంది.