  • Menu
Home  > టెక్నాలజీ

Oppo A6 5G: బడ్జెట్ ధరలో ఓప్పో కొత్త ఫోన్ లాంచ్.. ఫీచర్లు చూస్తే ఫిదా..!

Oppo A6 5G: బడ్జెట్ ధరలో ఓప్పో కొత్త ఫోన్ లాంచ్.. ఫీచర్లు చూస్తే ఫిదా..!
x

Oppo A6 5G: బడ్జెట్ ధరలో ఓప్పో కొత్త ఫోన్ లాంచ్.. ఫీచర్లు చూస్తే ఫిదా..!

Highlights

Oppo A6 5G: తక్కువ బడ్జెట్‌లో ఓప్పో కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ ఓప్పో A6 5Gను భారతదేశంలో లాంచ్ చేసింది.

Oppo A6 5G: తక్కువ బడ్జెట్‌లో ఓప్పో కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ ఓప్పో A6 5Gను భారతదేశంలో లాంచ్ చేసింది. ఈ ఫోన్ తక్కువ ధరలో బలమైన స్పెసిఫికేషన్స్, మంచి ఫీచర్లు అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా బడ్జెట్ యూజర్ల కోసమే ప్రత్యేకంగా ఓప్పో ఈ ఫోన్ తీసుకొచ్చింది. బ్యాటరీ లైఫ్, స్మూత్ డిస్‌ప్లే, మంచి కెమెరాలపై దృష్టి పెట్టింది. ప్రీమియం ధర లేకుండా విలువైన ఫోన్ కావాలనుకునేవారికి ఇది గొప్ప ఆప్షన్.

ఓప్పో A6 5Gలో పెద్ద 6.75 ఇంచ్ LCD డిస్‌ప్లే ఉంది. 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో స్క్రోలింగ్, గేమింగ్ స్మూత్‌గా ఉంటాయి. HD+ రెజల్యూషన్‌తో స్పష్టమైన, ప్రకాశవంతమైన విజువల్స్ ఇస్తుంది. పీక్ బ్రైట్‌నెస్ 900 నిట్స్ వరకు ఉంది. బయట, లోపల ఎక్కడైనా సులభంగా చూడవచ్చు. సఫైర్ బ్లూ, ఐస్ వైట్, సాకురా పింక్ అనే మూడు స్టైలిష్ కలర్లలో లభిస్తుంది. డిజైన్ క్లీన్‌గా, ఆధునికంగా ఉంటుంది.

పెర్ఫామెన్స్, సాఫ్ట్‌వేర్

మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్‌సెట్‌తో ఫోన్ పనిచేస్తుంది. రోజువారీ పనులు, మల్టీటాస్కింగ్ సులభంగా జరుగుతాయి. గరిష్టంగా 6GB RAM ఉంది. 256GB వరకు స్టోరేజ్ ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఆండ్రాయిడ్ 15తో షిప్ అవుతుంది. కలర్‌ఓఎస్ 15 కస్టమ్ స్కిన్‌తో స్మూత్, యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఇంటర్‌ఫేస్ ఉంటుంది. కొత్త యూజర్లకు సులభంగా అర్థమవుతుంది.

కెమెరా కెపాసిటీ

ఫోన్ వెనుక భాగంలో 50MP మెయిన్ కెమెరా ఉంది. మంచి లైటింగ్‌లో డీటెయిల్డ్ ఫోటోలు తీయవచ్చు. 2MP సెకండరీ కెమెరాతో బేసిక్ డెప్త్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ముందు భాగంలో 8MP సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది. వీడియో కాల్స్, క్యాజువల్ సెల్ఫీలకు బాగుంటుంది. సోషల్ మీడియా యూజ్ కోసం సరిపోయే కెమెరా పెర్ఫామెన్స్ ఉంది.

బ్యాటరీ, ఛార్జింగ్ ఫీచర్లు

బ్యాటరీ ఈ ఫోన్‌లో అతి పెద్ద హైలైట్. భారీ 7,000mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఒక్క ఛార్జ్‌తో పూర్తి రోజు ఉపయోగం చేయవచ్చని ఓప్పో చెబుతోంది. 45W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంది. పెద్ద బ్యాటరీని త్వరగా ఛార్జ్ చేయవచ్చు. హెవీ యూజర్లు, ట్రావెలర్లకు ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

డ్యూయల్ సిమ్ సపోర్ట్ ఉంది. WiFi 5, బ్లూటూత్ 5.4 కనెక్టివిటీ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్‌ప్రింట్ స్కానర్ ఉంది. IP66, IP68, IP69 రేటింగ్స్‌తో దుమ్ము, నీటి నుంచి రక్షణ ఉంది. ఓప్పో A6 5G భారతదేశంలో రూ.17,999 నుంచి మొదలవుతుంది. 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ.17,999. 6GB RAM + 128GB వేరియంట్ ధర రూ.19,999. టాప్ 6GB RAM + 256GB మోడల్ ధర రూ.21,999. ఓప్పో అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో లభిస్తుంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick