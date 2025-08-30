OnePlus Nord CE 5: తొలిసారిగా.. 7,100mAh బ్యాటరీతో వన్ప్లస్ కొత్త ఫోన్.. డిస్కౌంట్లు అదిరాయ్..!
OnePlus Nord CE 5: విడుదలైన కొన్ని వారాలకే, OnePlus Nord CE 5 ధర తగ్గింది. ఇప్పటివరకు కంపెనీ తయారు చేసిన బ్యాటరీతో నడిచే ఫోన్లలో ఇదే అత్యంత శక్తివంతమైనది. OnePlus నుండి ఇటీవల విడుదలైన Nord CE 5 ధర ఇప్పుడు బాగా తగ్గింది.
OnePlus Nord CE 5: విడుదలైన కొన్ని వారాలకే, OnePlus Nord CE 5 ధర తగ్గింది. ఇప్పటివరకు కంపెనీ తయారు చేసిన బ్యాటరీతో నడిచే ఫోన్లలో ఇదే అత్యంత శక్తివంతమైనది. OnePlus నుండి ఇటీవల విడుదలైన Nord CE 5 ధర ఇప్పుడు బాగా తగ్గింది. ఈ నెల ప్రారంభంలో, ఈ ఫోన్ OnePlus Nord 5 తో పాటు వచ్చింది. ఇది అతిపెద్ద బ్యాటరీ కలిగిన OnePlus ఫోన్. దీనికి బలమైన 7,100mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఆన్లైన్ రిటైలర్ అయిన అమెజాన్ ఈ ఫోన్ ధరను తగ్గించింది. అదనంగా, ఈ ఫోన్ను కొనుగోలు చేయడం వల్ల మీకు వేల రూపాయలు ఆదా అవుతుంది.
OnePlus Nord CE 5 Offers
వన్ప్లస్ నార్డ్ CE 5ని కంపెనీ మూడు స్టోరేజ్ ఆప్షన్లతో ప్రారంభించింది: 8GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 256GB, 12GB RAM + 256GB. ప్రారంభ ధర రూ. 24,999. అయితే, మిగిలిన రెండు వెర్షన్ల ధర వరుసగా రూ. 26,999, రూ. 28,999. మొదటి సేల్ సమయంలో, ఈ ఫోన్ కొనుగోలు చేసేటప్పుడు రూ. 2,000 తక్షణ తగ్గింపు అందుబాటులో ఉంది.
అదనంగా, ఫోన్ కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ఉచిత EMI, ఎక్స్ఛేంజ్ ఎంపికలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. పాత ఫోన్కు బదులుగా దీన్ని కొనుగోలు చేయడం ద్వారా రూ. 23,450 వరకు ఆదా చేయవచ్చు. మార్బుల్ మిస్ట్, బ్లాక్ ఇన్ఫినిటీ, నెక్సస్ బ్లూ అనేవి ఈ ఫోన్కు అందుబాటులో ఉన్న మూడు కలర్ ఆప్షన్లు.
OnePlus Nord CE 5 Specifications
ఈ OnePlus ఫోన్లోని AMOLED స్క్రీన్ 6.77 అంగుళాలు కొలుస్తుంది. ఫోన్ డిస్ప్లే 120 Hz రిఫ్రెష్ రేట్, FHD+ రిజల్యూషన్ను కలిగి ఉంది. ఇది గరిష్టంగా 1430 నిట్ల బ్రైట్నెస్కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది. మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8350 Apex ప్రాసెసర్ ఈ ఫోన్కు శక్తినిస్తుంది. 256GB వరకు UFS 3.1 నిల్వ, 12GB LPDDR5X RAM ఈ ఫోన్ ద్వారా మద్దతు ఇవ్వబడతాయి. ఈ ఫోన్ 80W SuperVOOC వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 7,100mAh బ్యాటరీని సపోర్ట్ చేస్తుంది.
ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా, ఈ ఫోన్ ఆక్సిజన్ OS 15 తో నడుస్తుంది. ఈ ఫోన్ AI సామర్థ్యాలు గూగుల్ జెమిని ఆధారంగా ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్లో ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్, బ్లూటూత్ 5.4 , డ్యూయల్ సిమ్ కార్డ్ వంటి కనెక్షన్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్ వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఫోన్ ప్రాథమిక కెమెరా 50MP, దాని అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా 8MP. ఇది వీడియో కాల్స్, సెల్ఫీల కోసం 16MP కెమెరాను కలిగి ఉంది.