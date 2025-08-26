  • Menu
OnePlus Nord Buds 3r: వన్‌ప్లస్ నుంచి కొత్త ఇయర్‌బడ్స్.. రూ.2 వేలకే అదిరే సౌండ్..!

Highlights

OnePlus Nord Buds 3r: స్మార్ట్‌ఫోన్ కంపెనీ వన్‌ప్లస్ తన కొత్త వన్‌ప్లస్ నార్డ్ బడ్స్ 3rను విడుదల చేసింది. కొత్త ఎంట్రీ-లెవల్ TWS ఇయర్‌బడ్‌లు సరసమైనవి మాత్రమే కాదు, బ్యాటరీ, ఫీచర్ల పరంగా కూడా గొప్పగా ఉంటాయి.

OnePlus Nord Buds 3r: స్మార్ట్‌ఫోన్ కంపెనీ వన్‌ప్లస్ తన కొత్త వన్‌ప్లస్ నార్డ్ బడ్స్ 3rను విడుదల చేసింది. కొత్త ఎంట్రీ-లెవల్ TWS ఇయర్‌బడ్‌లు సరసమైనవి మాత్రమే కాదు, బ్యాటరీ, ఫీచర్ల పరంగా కూడా గొప్పగా ఉంటాయి. వాటి ధర రూ. 2000 కంటే తక్కువ, లాంచ్ ఆఫర్ కారణంగా, వాటిని ఇంకా తక్కువ ధరకు ఆర్డర్ చేయవచ్చు. దీని గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

కొత్త నార్డ్ బడ్స్ 3r అతిపెద్ద ఫీచర్ వాటి బ్యాటరీ. కంపెనీ ప్రకారం మొత్తం 54 గంటల ప్లేబ్యాక్ సమయాన్ని ఇవ్వగలరు, ఇది వన్‌ప్లస్ TWS లైనప్‌లో ఇప్పటివరకు ఉన్న అతి పొడవైన బ్యాకప్. అంటే, ఒకే ఛార్జ్‌లో, మీరు ఒక వారం మొత్తం మ్యూజిక్ వినచ్చు, కాల్స్ చేయవచ్చు లేదా గేమింగ్ చేయవచ్చు. దీనితో పాటు, ఈ ఇయర్‌బడ్‌లు TUV రైన్‌ల్యాండ్ బ్యాటరీ హెల్త్ సర్టిఫికేషన్‌తో వస్తాయి, తద్వారా 1,000 ఛార్జింగ్ సైకిల్స్ తర్వాత కూడా పనితీరు తగ్గదు.

ఇయర్‌బడ్‌లో 12.4మి.మీ టైటానియం-కోటెడ్ డైనమిక్ డ్రైవర్‌లు ఉంటాయి, ఇవి లోతైన బాస్, స్పష్టమైన ధ్వనిని అందిస్తాయి. అది సంగీతం లేదా కాల్స్ అయినా, ప్రతి ధ్వని వివరాలు స్పష్టంగా వినబడతాయి. దీనితో పాటు, సౌండ్ మాస్టర్ EQ సహాయంతో, మీరు 3 ప్రీ-ట్యూన్డ్ సెట్టింగ్‌లను ఎంచుకోవచ్చు లేదా 6-బ్యాండ్ ఈక్వలైజర్‌తో మీ ఎంపిక ప్రకారం సౌండ్‌ని కస్టమైజ్ చేయచ్చు. అదే సమయంలో, OnePlus 3D ఆడియో (ఎంపిక చేసిన OnePlus స్మార్ట్‌ఫోన్‌లలో అందుబాటులో ఉంది) మీకు 360-డిగ్రీల సరౌండ్ సౌండ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.


వన్‌ప్లస్ నార్డ్ బడ్స్ 3r ఆరా బ్లూ, ఆష్ బ్లాక్ కలర్ ఆప్షన్‌లలో ప్రారంభించారు. వాటి ధర రూ. 1,799, ఓపెన్ సేల్‌లో (8 సెప్టెంబర్ 2025 నుండి) అవి కేవలం రూ. 1,599 ప్రత్యేక లాంచ్ ధరకు అందుబాటులో ఉంటాయి. వీటిని వన్‌ప్లస్ అధికారిక స్టోర్ యాప్, వన్‌ప్లస్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ స్టోర్స్, అమెజాన్, ఫ్లిప్‌కార్ట్, మైంట్రా, క్రోమా, రిలయన్స్, విజయ్ సేల్స్, బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇతర భాగస్వాముల నుండి కొనుగోలు చేయవచ్చు.

