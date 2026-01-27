OnePlus Nord 6:ఇది ఫోనా లేక పవర్ బ్యాంకా? 9000mAh బ్యాటరీతో వన్ప్లస్ నార్డ్ 6.. ఫీచర్లు చూస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే..!
OnePlus Nord 6: మొబైల్ ప్రియుల గుండెల్లో 'నార్డ్' సిరీస్తో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న వన్ప్లస్, ఇప్పుడు తన తదుపరి సంచలనానికి సిద్ధమైంది. గతేడాది విడుదలైన నార్డ్ 5 సాధించిన విజయాన్ని స్పూర్తిగా తీసుకుని, మరింత శక్తివంతమైన ఫీచర్లతో 'వన్ప్లస్ నార్డ్ 6'ను మార్కెట్లోకి తీసుకొస్తోంది. టెక్ ప్రపంచంలో ప్రస్తుతం ఈ ఫోన్ గురించిన చర్చలే ఊపందుకున్నాయి. పర్ఫార్మెన్స్ విషయంలో రాజీ పడకుండా, మధ్యతరగతి వినియోగదారులకు ప్రీమియం అనుభూతిని అందించడమే లక్ష్యంగా వన్ప్లస్ ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను తీర్చిదిద్దినట్లు సమాచారం.
ముఖ్యంగా ఈ ఫోన్ ఇంజిన్ సామర్థ్యం గురించి మాట్లాడుకుంటే, క్వాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8s Gen 4 చిప్సెట్ను ఇందులో వాడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది మల్టీ టాస్కింగ్, హై-ఎండ్ గేమింగ్ను సునాయాసంగా హ్యాండిల్ చేయగలదు. 16GB వరకు భారీ ర్యామ్, 512GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ వంటి ఆప్షన్లు టెక్ ప్రియులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. సాఫ్ట్వేర్ పరంగా చూస్తే, సరికొత్త ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత ఆక్సిజన్ ఓఎస్ 16తో ఈ ఫోన్ అద్భుతమైన యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ను అందించనుంది.
డిస్ప్లే విషయంలో వన్ప్లస్ ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గడం లేదు. 6.78 అంగుళాల అమోలెడ్ డిస్ప్లేతో పాటు 1.5K రిజల్యూషన్ మరియు 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను దీనిలో పొందుపరిచారు. ఇది గేమింగ్ ప్రియులకు, సినిమా లవర్స్కు విజువల్ ట్రీట్లా మారనుంది. ఇక అన్నింటికంటే ఆశ్చర్యపరిచే విషయం దీని బ్యాటరీ సామర్థ్యం. ఏకంగా 9000 mAh భారీ బ్యాటరీతో వస్తున్నట్లు లీకులు చెబుతున్నాయి. దీనికి 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ తోడవ్వడంతో బ్యాటరీ సమస్యలకు చెక్ పెట్టినట్లవుతుంది. నీరు, దుమ్ము నుండి రక్షణ కోసం ఐపీ రేటింగ్స్ కూడా ఉండనున్నాయి.
కెమెరా , డిజైన్ అంశాలను పరిశీలిస్తే, వెనుక భాగంలో 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో పాటు మోనోక్రోమ్ లెన్స్ను అమర్చారు. సెల్ఫీల కోసం 16 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంటుంది. వన్ప్లస్ తన ట్రేడ్మార్క్ స్టైలిష్ లుక్ను దీనికి కొనసాగిస్తోంది. బ్లాక్, బ్లూ వంటి ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో మ్యాట్ ఫినిషింగ్తో ఈ ఫోన్ ప్రీమియం అప్పియరెన్స్ ఇస్తుంది. వినియోగదారుల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని లుక్ పరంగా చిన్నపాటి మెరుగులు దిద్దినట్లు స్పష్టమవుతోంది.
భారత మార్కెట్లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ధర సుమారు రూ. 30,000 నుంచి రూ. 35,000 మధ్యలో ఉండవచ్చని టెక్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. మార్చి మొదటి వారంలో ఇది మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టే అవకాశం ఉంది. ధర తక్కువలో ప్రీమియం ఫీచర్లు కోరుకునే వారికి ఇది ఖచ్చితంగా ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక కానుంది. వన్ప్లస్ బ్రాండ్ వాల్యూతో పాటు ఈ అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్లు తోడైతే, మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్ఫోన్ విభాగంలో నార్డ్ 6 మరోసారి రికార్డులను తిరగరాయడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.