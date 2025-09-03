OnePlus 15 5G: టెక్ మార్కెట్కు కొత్త ఊపు.. వన్ప్లస్ నుంచి కొత్త స్మార్ట్ఫోన్.. లాంచ్ ఎప్పుడంటే..?
OnePlus 15 5G: ఈ ఏడాది చివరి నాటికి వన్ప్లస్ కొత్త ఊపును తీసుకురావడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. కంపెనీ తన కొత్త ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ వన్ప్లస్ 15 ను లాంచ్ చేయాలని యోచిస్తోంది. ఈసారి వన్ప్లస్ “14” సంఖ్యను దాటవేసి నేరుగా “15” తో ప్రారంభించాలని నిర్ణయించింది. లీక్ల ప్రకారం.. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 3ఎన్ఎమ్ టెక్నాలజీపై ఆధారపడిన స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ 2 ప్రాసెసర్తో వస్తుంది. మోడల్ కంటే మెరుగైన పనితీరును అందిస్తుంది. వన్ప్లస్ 15 డిజైన్లో కూడా పెద్ద మార్పును తెస్తుంది. స్క్వేర్ కెమెరా మాడ్యూల్, సన్నని బెజెల్స్, ఫ్లాట్ స్క్రీన్ కొత్త యుగానికి గుర్తింపుగా మారుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. కంపెనీ తన సొంత కెమెరా ఇమేజింగ్ టెక్నాలజీ "ఇమేజ్ ఇంజిన్" ను తీసుకువస్తోంది. ఈ కొత్త కెమెరా సిస్టమ్ మెరుగైన తక్కువ-కాంతి ఫోటోలు, బెస్ట్ కలర్-కాంట్రాస్ట్, డైనమిక్ రేంజ్ కోసం అధునాతన అల్గారిథమ్లను ఉపయోగిస్తుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ధర, ఫీచర్లు, లాంచ్ డేట్ గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
OnePlus 15 5G Specifications
ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో ఫ్లాట్ 6.78-అంగుళాల ఓఎల్ఈడీ డిస్ప్లే ఉంటుంది. ఇది 1.5K రిజల్యూషన్, 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్ కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు, ఇది మునుపటి కర్వ్డ్ డిస్ప్లేతో పోలిస్తే పెద్ద మార్పు అవుతుంది. దీనితో, LIPO (లో ఇంజెక్షన్ ప్రెజర్ ఓవర్ మోల్డింగ్) టెక్నాలజీ సన్నని బెజెల్స్, మెరుగైన మన్నికను అందిస్తుంది ఫోన్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ 2 ప్రాసెసర్తో వచ్చిన మొదటి ఫోన్ అవుతుంది, ఇది దాదాపు 25శాతం మెరుగైన సీపీయూ, జీపీయూ పనితీరును అందిస్తుంది. దీనిలో 16GB ర్యామ్, UFS4.0 స్టోరేజ్ వంటి అధునాతన సాంకేతికతలతో ఉంటుంది. వన్ప్లస్ 15 కి 7000mAh బ్యాటరీ ఇవ్వచ్చు. ఈ బ్యాటరీ 100W వైర్డు, 50W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. వన్ప్లస్ 13 తో పోలిస్తే ఇది బ్యాటరీలో పెద్ద మార్పు అవుతుంది.
OnePlus 15 5G Camera Features
వన్ప్లస్ 15 దాని కొత్త ఇమేజ్ ఇంజిన్ టెక్నాలజీతో హాసెల్బ్లాడ్ భాగస్వామ్యం నుండి నిష్క్రమణను సూచిస్తుంది. ఈ కెమెరా సిస్టమ్ తక్కువ కాంతి పరిస్థితులలో మెరుగైన పనితీరు, ఖచ్చితమైన స్కిన్ టోన్, డైనమిక్ పరిధి, అధిక-నాణ్యత వీడియో ప్రాసెసింగ్ కోసం రూపొందించారు. ఇందులో మూడు 50MP కెమెరా సెన్సార్లు ఉండవచ్చు. ప్రధాన, అల్ట్రా-వైడ్, 3× జూమ్ సెన్సార్. అలాగే, ఇమేజ్ ఇంజిన్ లేదా AI మ్యాపింగ్ వంటి ఫీచర్లు కెమెరా పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయి.
OnePlus 15 5G Launch Date And Price
నివేదికల ప్రకారం, ఈ ఫోన్ అక్టోబర్ 2025లో చైనా, జనవరి 2026లో భారతదేశంలో విడుదల అవుతుంది. ఫోన్ ప్రారంభ ధర రూ. 70,000 నుండి రూ. 80,000 వరకు ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.